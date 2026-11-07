Бари Алибасов записал видеообращение после смерти Лидии Федосеевой-Шукшиной

Продюсер и бывший муж актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной Бари Алибасов высказался о ее смерти, отметив, что она осталась для него близким человеком. Подробности – в материале Москвы 24.

"Прошу молитв ваших"

О смерти советской и российской актрисы театра и кино, народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной стало известно 7 ноября: об этом сообщила ее дочь Мария.

"Умерла моя мама. Прошу молитв ваших, милые, добрые люди", – написала она в личном блоге.

Позже еще одна дочь актрисы, Ольга, которая занимается организацией похорон и ухаживала за матерью перед ее смертью, рассказала, что церемония прощания состоится 11 ноября в 12:00. Пройдет она в Храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке в Москве.

"Точный адрес – Брюсов переулок, дом 15/2", – уточнила Ольга.

Похоронят актрису рядом с писателем и актером Василием Шукшиным на Новодевичьем кладбище.

По данным СМИ, причиной смерти Федосеевой-Шукшиной стала острая сердечная недостаточность. Актриса находилась в больнице с середины октября, куда ее госпитализировали из-за проблем с дыханием.



В конце октября журналисты сообщили, что актрисе якобы присвоили паллиативный статус – врачи признали ее неизлечимо больной. Сообщалось, что она оставалась в реанимации на искусственной вентиляции легких и ее состояние ухудшалось. Организм был истощен на фоне тяжелых проблем с сердцем и сосудами. На здоровье сказались перенесенные в 2023 и 2019 году инсульт и инфаркт.

В начале ноября состояние народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной оценивалось как "тяжелое и относительно стабильное", рассказал журналистам источник в семье. Лидия Николаевна дышала через трубку аппарата искусственной вентиляции легких.

Актриса попадала в больницу из-за острых болей в сердце еще в 2025 году. Причиной стало недостаточное поступление кислорода в сердечную мышцу, из-за чего ей провели срочную операцию по стентированию сосудов. Также известно, что после инсульта в 2023 году актриса ходила с кардиостимулятором.

"Она была всегда очень правдива"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/alibasov_nana

Смерть Лидии Федосеевой-Шукшиной потрясла многих. Свои соболезнования выразил Сергей Собянин.

"Ушла из жизни выдающаяся актриса с неподражаемым обаянием, оставившая большой след в отечественном искусстве", – говорится в сообщении.

Мэр Москвы отметил, что артистка, обладая невероятным мастерством и талантом, смогла создать проникновенные женские образы, которые полюбили миллионы зрителей за искренность, душевную красоту и богатый внутренний мир. Собянин подчеркнул, что фильмы с ее участием стали немеркнущей классикой российского кино.

Бывший супруг актрисы, продюсер Бари Алибасов записал в соцсетях короткое видеообращение.





Бари Алибасов продюсер Умерла Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина. Яркая, теплая талантливая актриса российского кино. Для меня Лида осталась близким человеком, подарившим мне и любовь, и заботу.

При этом сын музыканта и композитора Бари Алибасов-младший сначала заявил СМИ, что не будет сообщать отцу о смерти Федосеевой-Шукшиной, чтобы не травмировать его тяжелой новостью. Однако он поделился, что недавно говорил с отцом об искренней дружбе и тот выделил Лидию Николаевну.

"Я спросил почему. Он ответил: она из немногих, кто умеет дружить с гением, так как гением является сама", – рассказал он.

Председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков выразил соболезнования дочерям и друзьям актрисы. Он отметил, что особенно полно талант Лидии Николаевны раскрылся в фильмах мужа Василия Шукшина.

"Она наделила Нюру из "Печек-лавочек" живым юмором и теплом, а в Любе Байкаловой из "Калины красной" показала душевную силу женщины, которая решилась поверить человеку с трудным прошлым. Федосеева-Шукшина обладала редким актерским талантом. И на сцене, и в кино ей удавалось так тонко передать характер и внутренний мир своих героинь, что зрители узнавали в них современниц, которых встречали и в жизни", – подчеркнул Машков.

Огромной утратой для коллег и зрителей назвал смерть актрисы актер Дмитрий Харатьян.

"Замечательный человек, прекрасная женщина, большая артистка. Конечно, это огромная утрата для всех нас", – отметил он.

Режиссер Светлана Дружинина напомнила, что была знакома с Лидией Николаевной еще со времен учебы во ВГИКе. Она назвала коллегу воплощением женского счастья, мечты и открытой русской души.

"Очень хороший человек и прекраснейшая актриса. Память о ней и ее экранных ролях будет всегда жить в наших сердцах и в сердцах наших поколений и может служить примером", – отметила Дружинина.

В свою очередь, актриса Светлана Немоляева также тепло отозвалась о Федосеевой-Шукшиной, назвав ее очень одаренной артисткой, в которой воплощалась истинная русская душа.

"Она была всегда очень правдива, очень естественна. Поколение уходит, никого не остается, и ее не стало. Пусть земля ей будет пухом и царство ей небесное", – сказала артистка.

Лидия Федосеева-Шукшина родилась 25 сентября 1938 года в Ленинграде. Окончила ВГИК в 1964 году, где училась в актерской мастерской Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. После учебы она начала сниматься в кино и работала в московском Театре-студии киноактера. За свою карьеру Лидия Николаевна снялась более чем в 100 картинах. Артистка запомнилась зрителям по фильмам "Сверстницы" Василия Ордынского, а также лентам мужа, актера и писателя Василия Шукшина – "Странные люди", "Калина красная" и "Печки-лавочки".



Завещание

При этом юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский отметил, что наследственное дело после смерти актрисы может стать непростым.

"Ключевая особенность этого дела заключается в неоднородном составе наследственной массы. Помимо недвижимости, в которую входят квартира на улице Бочкова, где актриса жила с супругом, известным актером и режиссером Василием Шукшиным, и жилплощадь в Новой Москве, возвращенная через суд после признания сделок с Бари Алибасовым недействительными, в наследство включаются личные архивы актрисы и ее собственные авторские права", – сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Хаминского.

Он отметил, что в свое время эти права были распределены между родственниками, а сама Федосеева-Шукшина лишилась своей доли после передачи прав "в управление" дочери Марии.

"Спор вокруг этой ситуации, инициированный младшей дочерью Ольгой, завершился отказом в иске, и теперь предстоит определить, войдут ли эти активы в общую наследственную массу или останутся вне ее", – пояснил он.

При этом Хаминский убежден, что завещание актрисы существует, но его детали не раскрываются.

"Вопрос о том, в каких пропорциях будут делиться имущество и права, а также понимала ли актриса суть своих действий в момент составления документа, может стать предметом отдельного разбирательства", – добавил юрист.

В случае, если воля Лидии Николаевны по разным причинам не будет исполнена, наследование пойдет по закону, и тогда доли между дочерьми могут быть равными, заключил эксперт.

