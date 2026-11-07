Бари Алибасов записал видеообращение после смерти Лидии Федосеевой-Шукшиной

Продюсер и бывший муж актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной Бари Алибасов высказался о ее смерти, отметив, что она осталась для него близким человеком. Подробности – в материале Москвы 24.
"Прошу молитв ваших"
О смерти советской и российской актрисы театра и кино, народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной стало известно 7 ноября: об этом сообщила ее дочь Мария.
"Умерла моя мама. Прошу молитв ваших, милые, добрые люди", – написала она в личном блоге.
Позже еще одна дочь актрисы, Ольга, которая занимается организацией похорон и ухаживала за матерью перед ее смертью, рассказала, что церемония прощания состоится 11 ноября в 12:00. Пройдет она в Храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке в Москве.
"Точный адрес – Брюсов переулок, дом 15/2", – уточнила Ольга.
Похоронят актрису рядом с писателем и актером Василием Шукшиным на Новодевичьем кладбище.
По данным СМИ, причиной смерти Федосеевой-Шукшиной стала острая сердечная недостаточность. Актриса находилась в больнице с середины октября, куда ее госпитализировали из-за проблем с дыханием.
В конце октября журналисты сообщили, что актрисе якобы присвоили паллиативный статус – врачи признали ее неизлечимо больной. Сообщалось, что она оставалась в реанимации на искусственной вентиляции легких и ее состояние ухудшалось. Организм был истощен на фоне тяжелых проблем с сердцем и сосудами. На здоровье сказались перенесенные в 2023 и 2019 году инсульт и инфаркт.
В начале ноября состояние народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной оценивалось как "тяжелое и относительно стабильное", рассказал журналистам источник в семье. Лидия Николаевна дышала через трубку аппарата искусственной вентиляции легких.
Актриса попадала в больницу из-за острых болей в сердце еще в 2025 году. Причиной стало недостаточное поступление кислорода в сердечную мышцу, из-за чего ей провели срочную операцию по стентированию сосудов. Также известно, что после инсульта в 2023 году актриса ходила с кардиостимулятором.
"Она была всегда очень правдива"
Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/alibasov_nana
Смерть Лидии Федосеевой-Шукшиной потрясла многих. Свои соболезнования выразил Сергей Собянин.
"Ушла из жизни выдающаяся актриса с неподражаемым обаянием, оставившая большой след в отечественном искусстве", – говорится в сообщении.
Мэр Москвы отметил, что артистка, обладая невероятным мастерством и талантом, смогла создать проникновенные женские образы, которые полюбили миллионы зрителей за искренность, душевную красоту и богатый внутренний мир. Собянин подчеркнул, что фильмы с ее участием стали немеркнущей классикой российского кино.
Бывший супруг актрисы, продюсер Бари Алибасов записал в соцсетях короткое видеообращение.
При этом сын музыканта и композитора Бари Алибасов-младший сначала заявил СМИ, что не будет сообщать отцу о смерти Федосеевой-Шукшиной, чтобы не травмировать его тяжелой новостью. Однако он поделился, что недавно говорил с отцом об искренней дружбе и тот выделил Лидию Николаевну.
"Я спросил почему. Он ответил: она из немногих, кто умеет дружить с гением, так как гением является сама", – рассказал он.
Председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков выразил соболезнования дочерям и друзьям актрисы. Он отметил, что особенно полно талант Лидии Николаевны раскрылся в фильмах мужа Василия Шукшина.
"Она наделила Нюру из "Печек-лавочек" живым юмором и теплом, а в Любе Байкаловой из "Калины красной" показала душевную силу женщины, которая решилась поверить человеку с трудным прошлым. Федосеева-Шукшина обладала редким актерским талантом. И на сцене, и в кино ей удавалось так тонко передать характер и внутренний мир своих героинь, что зрители узнавали в них современниц, которых встречали и в жизни", – подчеркнул Машков.
Огромной утратой для коллег и зрителей назвал смерть актрисы актер Дмитрий Харатьян.
"Замечательный человек, прекрасная женщина, большая артистка. Конечно, это огромная утрата для всех нас", – отметил он.
Режиссер Светлана Дружинина напомнила, что была знакома с Лидией Николаевной еще со времен учебы во ВГИКе. Она назвала коллегу воплощением женского счастья, мечты и открытой русской души.
"Очень хороший человек и прекраснейшая актриса. Память о ней и ее экранных ролях будет всегда жить в наших сердцах и в сердцах наших поколений и может служить примером", – отметила Дружинина.
В свою очередь, актриса Светлана Немоляева также тепло отозвалась о Федосеевой-Шукшиной, назвав ее очень одаренной артисткой, в которой воплощалась истинная русская душа.
"Она была всегда очень правдива, очень естественна. Поколение уходит, никого не остается, и ее не стало. Пусть земля ей будет пухом и царство ей небесное", – сказала артистка.
За свою карьеру Лидия Николаевна снялась более чем в 100 картинах. Артистка запомнилась зрителям по фильмам "Сверстницы" Василия Ордынского, а также лентам мужа, актера и писателя Василия Шукшина – "Странные люди", "Калина красная" и "Печки-лавочки".
Завещание
При этом юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский отметил, что наследственное дело после смерти актрисы может стать непростым.
"Ключевая особенность этого дела заключается в неоднородном составе наследственной массы. Помимо недвижимости, в которую входят квартира на улице Бочкова, где актриса жила с супругом, известным актером и режиссером Василием Шукшиным, и жилплощадь в Новой Москве, возвращенная через суд после признания сделок с Бари Алибасовым недействительными, в наследство включаются личные архивы актрисы и ее собственные авторские права", – сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Хаминского.
Он отметил, что в свое время эти права были распределены между родственниками, а сама Федосеева-Шукшина лишилась своей доли после передачи прав "в управление" дочери Марии.
"Спор вокруг этой ситуации, инициированный младшей дочерью Ольгой, завершился отказом в иске, и теперь предстоит определить, войдут ли эти активы в общую наследственную массу или останутся вне ее", – пояснил он.
При этом Хаминский убежден, что завещание актрисы существует, но его детали не раскрываются.
"Вопрос о том, в каких пропорциях будут делиться имущество и права, а также понимала ли актриса суть своих действий в момент составления документа, может стать предметом отдельного разбирательства", – добавил юрист.
В случае, если воля Лидии Николаевны по разным причинам не будет исполнена, наследование пойдет по закону, и тогда доли между дочерьми могут быть равными, заключил эксперт.