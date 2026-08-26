Психолог Наумова: мальчик мог уйти и пропасть под Тверью после оскорблений от отца

Оперативные службы и волонтеры не могут найти 14-летнего подростка, который пропал во время похода с отцом на рыбалку в Тверской области 15 августа. При этом отзывы о семье ребенка среди местных жителей неоднозначные. Почему поиски идут так долго и по каким причинам дети убегают из дома, разбиралась Москва 24.

Ушел в сланцах

14-летний Владимир пропал в районе деревни Зинаидово Ржевского округа Тверской области еще 15 августа. В день исчезновения подросток пошел порыбачить на реку Осугу вместе с отцом (по некоторым данным – отчимом) и его товарищем, где взрослые, предположительно, выпили, утверждают СМИ.



По одной из версий, мальчик просто ушел раньше и потерялся по дороге обратно. По другой, он поссорился с отцом и убежал в сторону леса. На тропинке в тот же день был найден его сланец, поисковики отметили, что Владимир пошел в лес в не самой подходящей обуви и был одет во все черное.



С тех пор подростка ищут сотрудники МЧС, полиции, Следственного комитета, волонтеры и местные жители. Последние также привозят поисковикам продукты, воду и расходные материалы.



В операции задействованы квадроциклы, вездеходы, кинологические расчеты, беспилотники и водолазные группы МЧС. Собранная с дронов информация обрабатывается с помощью искусственного интеллекта. Ситуация осложняется сложным рельефом, болотами, густыми зарослями крапивы и проливными дождями, рассказали ТАСС в волонтерском поисково-спасательном отряде "Сова".



В беседе с РИА Новости представитель отряда уточнил, что волонтеры отрабатывают все версии случившегося и передают данные полиции.





представитель отряда "Сова" Ищем на земле, в лесной зоне, но, кроме этого, у нас размещены ориентировки, мы постоянно прозваниваем медучреждения. Мало того, мы контролируем всю информацию в СМИ и проверяем свидетельства, которые появляются в комментариях.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), которое находится на контроле главы ведомства Александра Бастрыкина и прокуратуры.

"Маленький мужичок"



Местные жители рассказали телеканалу НТВ, что от Зинаидово до реки Осуги всего пара километров – небольшое расстояние для деревенского парня. К тому же местность он знал неплохо. Однако погода в тот день была хмурой и дождливой, а температура днем не превышала 15 градусов. Местность также представляет собой болота и овраги.



О пропавшем мальчике отзываются хорошо. Владимир из семьи, в которой, по одним данным, всего трое детей, по другим – четверо. В силовых структурах Тверской области сообщили РИА Новости, что парень ранее никогда не сбегал из дома.



"Нормальный, хороший мальчик", – заявил источник в ведомстве.

Собеседник издания Tverigrad.ru, знакомый с семьей Владимира, описал мальчика как "маленького взрослого мужика".



"Пытаешься с ним разговаривать, как с ребенком, зрительно видишь, что перед тобой ребенок сидит, но по факту это уже маленький мужичок", – рассказал он, добавив, что так взрослеют обычно только в деревне, где дети вынуждены больше рассчитывать на себя и свои силы.





осведомленный источник С одной стороны, Володя – ребенок, простой ребенок. Но взрослый… Простой, но взрослый ребенок. Хороший парень.

По словам источника, подросток хорошо учится в местной школе, и особенно ему даются точные науки. При этом все знают его как целеустремленного и крепкого человека. Отца мальчика тоже знают с хорошей стороны, утверждает собеседник издания.



"Всем помогает. Если у кого-то что-то сломалось, приходит, помогает отремонтировать. Соседи говорят о них как о приветливых людях, ни с кем не ругаются", – добавил источник.



Однако характеристики о его родителях противоречивы. В частности, отца подростка задержали 16 августа за мелкое хулиганство. С пропажей его сына это никак не связано. Мужчину выпустили 25-го числа, уточнили ТАСС в региональном УМВД.



По данным СМИ, после исчезновения мальчика органы опеки забрали других детей из семьи. Их бабушка рассказала журналистам, что эти меры – лишь на время поисков, чтобы родителям было легче. Однако по другой информации, контролирующие органы увидели в доме антисанитарию и пустой холодильник.

"Вали, посмотрим, как ты выживешь"

Побег Владимира могли вызвать оскорбления или унижения со стороны отца, предположила в разговоре с Москвой 24 детский психолог Наталья Наумова.





Наталья Наумова детский психолог Когда ребенок говорит: "Тогда я уйду", родителям ни в коем случае нельзя отвечать что-то вроде: "Вали, посмотрим, как ты выживешь". Взрослым иногда кажется, что несовершеннолетний в зависимости и будет безропотно терпеть все, что угодно. Но это большая ошибка.

По ее словам, подростки после таких слов часто совершают опасные действия, которые наносят серьезный вред их здоровью, а иногда стоят жизни. Поэтому родителям важно замечать, из какого чувства они взаимодействуют с ребенком: это они его так воспитывают или через него пытаются решить свою собственную злость, напряжение и жизненную неустроенность.

В целом же зачастую уход ребенка из дома связан с тем, что он перестает чувствовать себя в безопасности: сложные, напряженные отношения с родителями, унижения, оскорбления, а иногда и физическое насилие. Несовершеннолетнему с возрастом становится все более невыносимо находиться в этой среде, ему кажется, что где угодно будет лучше, чем дома. В результате он готов на все, лишь бы спасти себя от места, где некомфортно.

"Иногда поводом может стать не прямое насилие, а, например, завышенные требования со стороны родителей, когда ребенок чувствует себя обесцененным. Кроме того, взрослые зачастую воспроизводят модели поведения, которые усвоили в собственном детстве, и через эту боль повторяют травмирующий опыт с детьми. Поэтому родителям важно хотя бы иногда задумываться о своем состоянии, а по возможности – работать с психологом, чтобы не допустить проблем", – рассказала Наумова.

При этом взрослые часто не замечают, что их ребенок вырос и перед ними полноценный человек со своими чувствами и переживаниями. Некоторые привыкают относиться к сыну или дочери как к привычному объекту, считая, что дети находятся в зависимости и никуда не денутся. А подросток, напротив, начинает чувствовать в себе силы и пытается повлиять на ситуацию через побег.

"Детям в кризисной ситуации нужно делать все обдуманно, чтобы не попасть в еще большую опасность. Если дома действительно невыносимо, например, разъяренный пьяный отец нападает на ребенка, лучше не вступать в конфликт, а найти безопасное место: обратиться к бабушке, друзьям, позвонить на телефон доверия и попросить помощи", – посоветовала Наумова.



Кроме того, во время конфликта прежде всего нужно успокоить себя и восстановить самообладание.





Наталья Наумова детский психолог Для этого есть простое упражнение, которое подходит для всех: остановиться в безопасном месте, подышать, заметить, как вдох сменяется выдохом, замедлиться, обратить внимание на ощущения в теле, звуки вокруг. Можно назвать пять вещей, которые видите, слышите, чувствуете, осязаете, проговаривая их вслух или про себя. Это помогает структурироваться и успокоиться, чтобы понять, что происходит, разложить ситуацию по полочкам и поискать экологичные способы улучшить свое состояние.

По словам Наумовой, защищая себя, важно действовать не импульсивно, а взвешенно. При этом детям для решения проблем зачастую нужна помощь и четкие инструкции, как действовать.

"Поэтому важно, чтобы в каждом регионе была доступна информация, куда ребенок может обратиться за поддержкой, важно, чтобы ее доносили и в школах. Потому что, к сожалению, в некоторых семьях творится настоящий беспредел", – уточнила психолог.

Чтобы выдерживать эмоции ребенка, помогать ему разбираться в буре переживаний, учить грамотно конфликтовать, решать проблемы, дружить и мириться, многим родителям нужно обращаться к психологу. Взрослым важно владеть этими навыками, но если не получается, не стыдно идти за помощью к специалистам, заключила Наумова.

