Кремлевские куранты остановят на 10 дней для техобслуживания

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Кремлевские куранты временно остановят для технического обслуживания. Об этом сообщили в Федеральной службе охраны.

Работы начнутся в 00:00 6 ноября. Часовой механизм Спасской башни будет остановлен на 10 дней.

По данным ФСО, возобновить работу курантов планируют 16 ноября.

Ранее сообщалось, что 4 ноября Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены будут не доступны для посещений. Доступ ограничат на весь праздничный день. В прошлом году эти объекты также закрывали в День народного единства из-за подготовки и проведения мероприятий на Красной площади.