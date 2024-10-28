ЦППК тестирует приложение с автоматическим определением станций для оплаты проезда

Фото: 123RF/liudmilachernetska

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) начинает тестировать новое мобильное приложение для оплаты поездок в пригородных поездах. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Приложение само определяет станцию отправления и прибытия, а также списывает деньги за весь проделанный маршрут в конце поездки. Пассажиры могут не покупать заранее билет до конкретной точки, а в пути решить, на какой станции выйти.

Решение основано на технологии Bluetooth Low Energy (BLE). Приложение ЦППК уже проходит тестирование на станциях Ярославского направления – от вокзала до станции Мытищи.

Гендиректор ЦППК Иван Конев рассказал, что приложение выведет процесс взаимодействия с билетной системой на новый уровень. Теперь человек не привязан к выбранному маршруту – он может изменить решение во время поездки. Тестирование, продолжил он, находится на этапе фокус-группы, состоящей из активных пассажиров, которые регулярно делятся своим опытом поездок в пригороде. Поездки в рамках тестирования будут бесплатными. В будущем список фокус-группы может расшириться.

Станция отправления автоматически определяется в приложении при клике на кнопку "Начать поездку". Для завершения нужно нажать соответствующую кнопку, и система самостоятельно отметит станцию выхода.

Ранее сообщалось, что ЦППК и Московская железная дорога (МЖД) скорректируют расписание поездов из-за ноябрьских праздников. Электрички 1 ноября будут следовать по расписанию четверга, 2 ноября – по расписанию пятницы, 3 ноября – по расписанию субботы, 4 ноября – по расписанию воскресенья. Изменения затронут Казанское, Киевское, Курское, Савеловское и Ярославское направления.