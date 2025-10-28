Пресс-секретарь Лукашенко Эйсмонт: "Орешник" поставят на боевое дежурство в декабре

Фото: министерство обороны РФ

Ракетный комплекс "Орешник" поставят на боевое дежурство в Белоруссии в декабре текущего года. Об этом сообщила пресс-секретарь президента страны Наталья Эйсмонт.

По ее словам, формирование условий для размещения комплекса завершается.

"В декабре текущего года он будет поставлен на боевое дежурство, поэтому всякие разговоры, быть или не быть "Орешнику", на этом исчерпаны", – цитирует Эйсмонт ТАСС.

Как отмечал белорусский лидер Александр Лукашенко, размещение ракетного комплекса на территории государства не является агрессивным шагом. По его словам, это станет ответными мерами на эскалацию в регионе и угрозы.

В августе Владимир Путин рассказал о постановке "Орешника" на серийное производство. Президент РФ подчеркивал, что первое оружие уже поступило в войска страны, а вопрос о его поставках Белоруссии будет закрыт в 2025 году.