Четырехлетний ребенок выпал из окна жилого дома в Зеленограде

В Зеленограде четырехлетний ребенок выпал из окна жилого дома, ему оказывается медпомощь. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По предварительной информации, мальчик находился на лестничной клетке дома вместе с мамой, ненадолго остался без присмотра и выпал из окна.

Прокуратура Зеленоградского административного округа взяла на контроль выяснение всех обстоятельств произошедшего. В ведомстве призвали родителей быть бдительными и не оставлять детей без присмотра в помещении с открытым окном.

Ранее двое детей выпали из окна квартиры в подмосковном Орехове-Зуеве. Четырехлетнюю девочку и пятилетнего мальчика госпитализировали с травмами. По факту случившегося возбудили уголовное дело.