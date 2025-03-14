Песков назвал проблеском здравого смысла решение ЕСПЧ по Одессе

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) признать Украину виновной за ситуацию в Одессе в мае 2014 года выглядит как "очень запоздалый, но все же проблеск здравого смысла".

"Чтобы это подтвердить, нужно чтобы и другие проявления поступили. Что, конечно, мы хотели бы видеть", – приводит ТАСС слова представителя Кремля.

2 мая 2014 году в Доме профсоюзов в Одессе находились активисты "Антимайдана", которые собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку госстатуса.

Однако радикалы из "Правого сектора" (организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ) окружили здание и подожгли его. Жертвами трагедии стали 48 человек, еще 240 получили ранения.

ЕСПЧ признал Украину ответственной за непринятие мер по предотвращению насилия и спасению жизней людей во время событий в Одессе. В суде добавили, что киевские власти также не провели должного расследования по итогам инцидента.

В результате ЕСПЧ обязал Украину выплатить истцам различные суммы для компенсации нематериального ущерба, а также судебных издержек.