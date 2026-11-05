Российский футболист Батраков стал претендентом на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

Фото: ТАСС/Станислав Макаров

Российский полузащитник турецкого "Галатасарая" Алексей Батраков стал претендентом на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Во вторник, 3 ноября, Батраков забил два мяча в матче четвертого тура основного этапа турнира с немецким "Штутгартом" (2:0). Его признали лучшим игроком встречи. Батраков стал первым россиянином, кто получил официальную награду с момента, когда ее начали вручать по итогам каждой игры в сезоне-2021/22.

Компанию ему в списке претендентов составили греческий нападающий "Комо" Анастасиос Дувикас, оформивший хет-трик в игре с "Лансом" (9:1), испанский полузащитник "Пари Сен-Жермен" Фабиан Руис, забивший два мяча "Вильярреалу" (6:0), и датский защитник ЛАСКа Каспер Йоргенсен, который тоже дважды отличился в матче со "Слованом" (4:0).

Ранее Батраков расположился на третьей строчке рейтинга наиболее дорогих игроков чемпионата Турции. Стоимость игрока оценили в 45,4 миллиона евро. Первым в списке стал Мэйсон Гринвуд, а вторым – Виктор Осимхен.

