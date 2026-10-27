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27 октября, 19:33

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Криминалист Игнатов: найденная в Москве-реке девушка могла упасть туда случайно

Статус "погибла": пропавшую девушку нашли в Москве-реке спустя неделю поисков

Тело 30-летней москвички нашли в Москве-реке в районе Живописного моста 27 октября. Елизавета пропала неделю назад после того, как возвращалась домой с тренировки. Подробности и версии случившегося – в нашем материале.

Поиски всеми силами

Фото: sledcom.ru

Спасатели обнаружили в реке на северо-западе Москвы тело 30-летней девушки, которая пропала 21 октября. По данным СМИ, в тот день Елизавета Садагова возвращалась домой с тренировки через парк "Березовая роща" около 22:00, после чего ее никто не видел.

Мобильный телефон девушки периодически появлялся в сети, однако все входящие вызовы оставались без ответа. Первым в полицию обратился молодой человек пропавшей, заявив о ее исчезновении, отметили журналисты.

Кроме того, коллега матери Елизаветы записала ролик в социальных сетях, в котором попросила помощи в поисках.

"Ребят, в моей команде случилась беда. У одного из менеджеров пропала дочь. <...> Была в парке "Березовая роща" и "Ходынское поле", пошла на тренировку. Парень был дома. Была одета в белые джинсы и бордовую курточку. <...> На работу она не вышла на следующий день", – сообщила женщина.

Елизавету искала полиция, волонтеры отряда "ЛизаАлерт", родственники и знакомые. Спустя неделю водолазы обнаружили тело девушки в районе Живописного моста, где москвичка в последний раз попала на камеры видеонаблюдения, сообщил телеграм-канал Baza. Изначально сестра Елизаветы опровергала сообщения СМИ, однако затем статус поисковой операции на сайте "ЛизаАлерт" сменился на "погибла".

По факту ЧП столичный главк Следственного комитета начал проверку.

Инсценировка или жертва ограбления?

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/liza.sadagova

После исчезновения девушки первые подозрения следователей пали на ее возлюбленного Артура. Однако по окончании допроса источник в правоохранительных органах заявил, что молодой человек не причастен к случившемуся, сообщает сайт "Комсомольской правды".

На данный момент нет оснований подозревать, что он может иметь какое-то отношение к ее исчезновению.
источник СМИ в правоохранительных органах

Также, по данным СМИ, оперативники рассматривали версию об инсценировке. Как рассказала подруга Елизаветы, девушка думала пропасть на некоторое время, чтобы проучить партнера, который "ее не ценил".

Криминалист Михаил Игнатов в разговоре с порталом Woman.ru выразил мнение, что нельзя исключать случайное падение с моста из желания напугать парня или попытку залезть на ограждение и "сделать тревожный снимок".

Она сама могла стать жертвой ограбления или разбоя, даже насилия. А чтобы не оставлять следов, сбросили девушку в воду. Тут в первую очередь нужно дождаться экспертизы, которая ответит, что с ней случилось до падения. Были ли травмы какие-то, следы на теле.
Михаил Игнатов
криминалист

По информации СМИ, Елизавета Садагова приехала в столицу из Омска, где родилась, выросла и закончила экономический факультет. В Москве девушка устроилась работать в сферу обслуживания, вела активный образ жизни, регулярно посещала пилатес и тренировки в фитнес-зале.

С возлюбленным Елизавета встречалась более двух лет и жила вместе с ним. Пара регулярно ездила в путешествие: молодые люди успели отдохнуть в Турции, посетить Казахстан и Узбекистан. Девушка регулярно делилась фотографиями из поездок в своих социальных сетях, однако о ссорах с бойфрендом не рассказывала.

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