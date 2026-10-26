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27 октября, 15:33

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Знакомые назвали неадекватным подозреваемого в двойном убийстве в Санкт-Петербурге

Резня педагогов: мужчина убил своего ребенка и мать возлюбленной в Санкт-Петербурге

Педагог из Санкт-Петербурга может быть причастен к убийству своего двухлетнего сына, тело которого нашли в холодильнике, а также матери сожительницы. Возлюбленная мужчины также едва не стала его жертвой. Подробности случившегося – в материале Москвы 24.

Оставил записки и исчез

Фото: sledcom.ru

Двойное убийство произошло в Санкт-Петербурге в ночь на 26 октября. В квартире на первом этаже дома на улице Комиссара Грушко нашли тела 58-летней Аллы Пиджаковой и ее двухлетнего внука. По предварительным данным, обоих убили молотком, причем ребенка нашли в холодильнике.

Кроме того, под окнами дома сосед нашел избитую девушку – 32-летнюю Анастасию Кычеву. Он же вызвал скорую и полицию, сообщил мужчина журналистам РЕН ТВ.

Она начала говорить, мол, убили моего ребенка. Когда она сказала, из какой квартиры, я уже понял, что это Настя, которую мы знаем.
сосед пострадавшей

В преступлении подозревают 40-летнего Дмитрия Накарякова – отца ребенка, который был сожителем избитой женщины. Мужчина ранее работал учителем математики и физкультуры, его возлюбленная преподавала историю и обществознание, а ее погибшая мать была педагогом по английскому языку.

По данным СМИ, Кычева застала убийцу в квартире сразу после расправы: в попытке спастись от нападения она выползла на улицу из окна. Дверь же подозреваемый закрыл на ключ. Женщину увезли в больницу, где ей оказывают необходимую помощь.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям об убийстве двух лиц, в том числе малолетнего, и покушении на убийство двух и более лиц (п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 и ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ). По данным СК, подозреваемого задержали в поселке Дружная Горка Ленинградской области: там же после преступления он попал на камеры видеонаблюдения во время покупки алкоголя.

"Старалась не вызывать раздражения"

Фото: Анастасия и погибшая Алла Пиджакова. Телеграм-канал Baza

В квартире, где произошло убийство, нашли записку предполагаемого убийцы, содержание которой раскрыли СМИ. Накарякова возмущало, что сожительница по выходным уходила отдыхать, оставляя его с ребенком. Кроме того, он сомневался в своем отцовстве и подозревал девушку в изменах.

Также в квартире мужчины обнаружили еще одно письмо – родителям. В нем он прощается с родными и упоминает банковские счета, на которых хранятся накопления.

Один из жильцов в разговоре с 78.ru рассказал, что семья была проблемной: в домовом чате якобы нередко жаловались на скандалы в их квартире. Однако другие соседи в беседе с журналистами, наоборот, ничего необычного о них не слышали.

С подозреваемым Анастасия познакомилась в школе, где оба работали: отношения пара не регистрировала, однако у них родился общий ребенок. Мальчик был долгожданным, но мужчина не был вписан в свидетельство о рождении, а после появления сына пара перестала жить вместе, сообщает газета "Известия" со ссылкой на подругу пострадавшей.

По ее словам, подозреваемый отказывался знакомить девушку со своими родителями даже после рождения ребенка. Также она утверждает, что Накарякова выгнали из школы со скандалом, который вылился в плохую характеристику и проблемы с дальнейшим трудоустройством.

Кроме того, сожитель якобы часто проявлял агрессию: еще до беременности он бросал в возлюбленную тарелки и стулья.

Она старалась во всем соглашаться с партнером, чтобы не вызывать у него раздражения.
подруга пострадавшей

Фото: телеграм-канал Baza

По словам подруги, Дмитрий почти ежедневно навещал бывшую возлюбленную. Чтобы обезопасить себя и ребенка, она пригласила пожить к себе мать и старалась не оставлять сына наедине с отцом.

Бывшая коллега мужчины также сообщила журналистам, что у него были проблемы с агрессией: он серьезно конфликтовал с руководительницей бассейна, где раньше работал, и однажды повалил ее на пол. За двойное убийство ему грозит пожизненное лишение свободы, заявил News.ru адвокат Александр Бенхин.

В то же время родственница пострадавшей в разговоре с RT назвала Анастасию очень умным и правильным человеком. В Северную столицу девушка переехала из небольшого города Шадринска под Курганом.

Из этой, считайте, деревни поступила в колледж, а потом с подругами уехала в Санкт-Петербург и там поступила на бюджет в университет. Все сама. Потом, получается, мужа себе нашла, ребенка родила. Ни в каких сомнительных историях она не была замешана.
родственница потерпевшей

Ее мама Алла Пиджакова также переехала помогать дочери из Курганской области. По словам родственницы, она работала педагогом с момента окончания университета, долгое время была директором школы, всю жизнь посвятила детям.

"Прекрасный, добрый человек, ангел. Она была такая кроткая женщина… Тишь и кротость", – рассказала родственница погибшей.

При этом в Санкт-Петербурге женщина уже не работала, чтобы посвятить все свое время внуку.

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Веткина Анастасия

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