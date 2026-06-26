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26 июня, 14:09

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Сбежавшая от матери-тирана 7 лет назад Дарина Азизова раскрыла подробности побега

Ужасы "кукольного дома": сбежавшая от матери-тирана Дарина Азизова решилась на откровения

27-летняя Дарина Азизова, которая в 2019 году сбежала от матери из так называемого "кукольного дома", решилась на откровения в соцсетях. Она также рассказала журналистам, как смогла начать новую жизнь. Подробности – в материале Москвы 24.

"Тяжело адаптировалась к социуму"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/azizova_darina

Дарина Азизова, сбежавшая от матери вместе с братом и сестрой в 2019-м, стала активнее вести соцсети и делиться подробностями личной жизни. Она часто показывает свою маленькую дочь и периодически рассказывает жуткие детали детства.

В июне 2026-го она дала большое интервью, в котором отметила, что делится этим, чтобы "прожить ситуацию и отпустить", сообщает сайт "Комсомольской правды".

История Дарины из города Усть-Катав Челябинской области стала известна в 2019 году после программы Андрея Малахова. Тогда она с младшими сестрой Дианой и братом Давидом сбежала из дома. Их мать, Дина Азизова, держала детей в заточении в течение 11 лет. Им запрещалось покидать территорию дома, и в школу они не ходили. Мать также ограничила их общение с внешним миром, не впуская в дом ни старшую дочь Диляру, ни органы опеки. Кроме того, она настраивала детей против отца Суюна, они ему не доверяли и поэтому ничего не рассказывали. Сама Дина говорила мужчине, что у них все хорошо. Он работал вахтовым методом, поэтому дома появлялся нечасто.

Дети редко мылись, их плохо кормили, а за любой проступок жестоко наказывали и били. При этом их мать работала дизайнером одежды, коллекционировала фарфоровых кукол, записывала ролики с детьми, где наряжала их и пыталась создать картинку идеальной семьи.

В интервью Дарина рассказала, что после их освобождения им впервые удалось откровенно и серьезно поговорить с отцом.

Мама настраивала нас против отца, причем с самых маленьких лет. Психологически мы папу отторгали, исходя из детских установок. Потом как-то поняли, что все это было враньем. Конечно, поначалу он винил очень сильно себя, что он ей верил постоянно, что не лез дальше положенного. Она же ему запрещала лезть в нашу жизнь.
Дарина Азизова
сбежала из "кукольного дома" матери в 2019-м

Кроме того, в своем блоге Дарина рассказала, что мать угрожала отравить отца, если они что-то ему расскажут.

"Мама много лет нас пугала тем, что показывала маленький пакетик и говорила, что там специально для папы мышьяк. Этот пакетик она постоянно прятала. И если он о чем-нибудь узнает и попытается что-то предпринять, то она ему просто подсыплет, и его (отца) не станет", – поделилась девушка.

Она также пояснила, как получилось, что отец не догадывался о происходящем в собственном доме. По словам девушки, мать разыгрывала для Суюна целый спектакль: когда он просыпался, она также будила детей и наряжала в школьную форму. Как только отец уходил на работу, дети переодевались обратно и оставались дома. Чтобы скрыть синяки от побоев, мать заставляла ребят надевать закрытую одежду.

По словам Дарины, именно мать нашла отцу работу вахтовым методом и сделала все, чтобы он еще реже стал появляться дома. Кроме того, она угрожала дочери, что если вдруг та убежит, она расправится с ее младшими братом и сестрой.

Сейчас 18-летняя Диана живет с папой-пенсионером, ее матери нет в живых, а 22-летний Давид и 27-летняя Дарина ежедневно с ним созваниваются. Кроме того, Дарина рассказала журналистам, что у ее брата инвалидность: в детстве у него начал расти горб, только после побега ему сделали операцию, но впоследствии недуг снова дал о себе знать.

"Мы редко втроем вспоминаем о произошедшем. Можем с Давидом вдвоем поговорить, но пытаемся воспринимать все с юмором. Перешагнули уже многие обиды. А вот с Дианой не поднимаем эту тему. Ей сложнее всего было", – отметила девушка.

До того как мать полностью изолировала детей от социума, лишь Динара успела немного поучиться в школе. Младшие до освобождения не контактировали ни с кем из внешнего мира. Впоследствии Диана и Давид пошли в школу, однако мальчик доучился до 8 класса и оставил учебу, чтобы устроиться на работу. Он трудится сборщиком в службе доставки, чтобы накопить денег и вылечить зубы: они почти разрушены после жизни в заточении.

Диана продолжила учиться, несмотря на травлю и порой жестокое отношение сверстников.

Она очень тяжело адаптировалась к социуму. В школе ее обзывали, и все такое было, некрасивое. На выстраивание нормальных человеческих отношений ушло очень много времени.
Дарина Азизова
сбежала из "кукольного дома" матери в 2019-м

После окончания 9 класса девушка планирует поступить на графического дизайнера или флориста.

Сама Дарина признается, что после случившегося долго находилась в депрессии. Сейчас она ведет блог, занимается воспитанием дочери и тоже хочет получить образование, но у молодой мамы пока нет даже школьного аттестата.

"Наверное, в глубине души я благодарна маме. Если бы не было этих адских 11 лет, я бы никогда не стала таким сильным человеком", – считает Дарина.

Подписчики в соцсетях поддерживают девушку.

"У тебя обязательно все получится", "посмотрела вашу историю и просто захотелось пожелать вам счастья", "ты просто герой и очень сильный, светлый человек", "возьмите весь свой трудный опыт и преобразите в большую любовь к своей девочке, дайте ей все то, что у вас когда-то несправедливо отняли", – написали комментаторы.

План побега

Фото: youtube.com/"Дина Азизова"

Дарина также рассказала, почему они все-таки решились сбежать от матери, сообщает сайт "Комсомольской правды". Когда ей исполнилось 20, обстановка в доме накалилась до предела. Девушка стала сильно бояться мамы: приступы агрессии и побои участились и носили более жестокий характер. При этом родительница постоянно держала при себе топор или заточенную саблю.

Как самая старшая из детей, находившихся в заточении, девушка начала планировать побег. Она выкрала у матери один из старых телефонов и связалась с парнем, с которым познакомилась ранее в Сети. Дарина рассказала ему, что над ними издевается мать. Однако сразу помочь он не решился. Впоследствии девушка в отсутствие матери позвонила знакомой Дины и рассказала обо всех ужасах, но та тоже отказалась помочь.

Она сказала: "Кроме тебя самой, тебе никто не поможет". О происходящем до нашего разговора она не знала. Для меня это звучало тогда обидно, но с годами, вспоминая эту фразу, я все чаще сталкиваюсь с пониманием, что в ее словах была правда.
Динара Азизова
сбежала от матери в 2019-м

В один из дней, когда мать ушла на рынок, дети выбрались через окно и отправились к знакомому Дарины: парень осознал, что дело серьезное, и спрятал ребят у себя. Дина написала заявление в полицию о похищении детей. В итоге правоохранители занялись поисками и вскоре обнаружили ребят. Тогда Дарина рассказала им все, что творилось у них дома.

После того как детей обнаружили, их мать подожгла дом. После тушения спасатели обнаружили тело Дины.

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