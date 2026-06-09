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09 июня, 10:54

Происшествия

Оренбуржец избил бывших девушек за то, что они подружились после расставания с ним

Фото: sledcom.ru

В Оренбурге мужчина избил двух своих бывших девушек, поскольку они подружились после расставания с ним, сообщил мировой суд судебного участка № 4 Дзержинского района города.

Инцидент произошел в марте – он пришел к одной из экс-возлюбленных домой и увидел, что другая его бывшая находится там же. Девушки общались и выпивали алкогольные напитки. Мужчине это не понравилось, начался словесный конфликт, а затем он ударил обеих.

Позже пострадавшие рассказали в суде, что их бывший решил, что они будут действовать против него. Одну из них он около 10 раз ударил руками по разным частям тела, а также нанес удар ногой. Другую бывшую подругу толкнул в грудь, после чего схватил за ноги и протащил по полу.

В суде мужчина признал вину. Ему назначили штраф в размере 5 тысяч рублей по двум делам, однако постановление суда может быть обжаловано, поскольку еще не вступило в силу.

Ранее в Благовещенске Амурской области мужчина напал на девушку и ударил ее по голове металлической битой. Это заметили прохожие, после чего напавший скрылся с места происшествия.

Пострадавшую доставили в больницу, а злоумышленника задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство из хулиганских побуждений".

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