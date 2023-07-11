Выход России из черноморской инициативы дестабилизирует мировой рынок – СМИ

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Турецкая сторона пока что не выявила свои потери от возможного выхода Москвы из зерновой сделки, однако понимание того, что это коснется всех участников соглашения, есть. Такой исход дестабилизирует рынок, пишет РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с переговорами по черноморской инициативе.

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"Нет, точных цифр я вам не назову, такие подсчеты мы пока не вели, но наверняка аналитики определили для себя риски. Скажу так, есть очень четкое и ясное понимание того, что такой исход, так или иначе, коснется всех участников рынка, вплоть до его дестабилизации", – заявил собеседник агентства.

Вместе с этим он указал, что стороны продолжают усилия для урегулирования соглашений. Так источник ответил на вопрос, знает ли Турция о рисках для себя после вероятного выхода российской стороны из зернового договора.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ сообщили, что в связи с истечением срока действия черноморской инициативы 17 июля, всплеском пропагандистской активности со стороны Запада и молчания ООН, а также несогласием России, Турции и Украины оснований для продления инициативы нет.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, выразил аналогичное мнение. По его словам, оснований для продления зерновой сделки в настоящий момент не усматривается.

Кроме того, о том, что черноморская инициатива не нужна России, написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он отметил, что помочь союзникам Москва сможет и без нее.

Мнение по этой теме выразил и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, который призвал стороны продлить договор. Позже министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указал на тот факт, что ни один пункт российской части стамбульских пакетных договоренностей не был выполнен.

Договор о зерновой сделке представители России, Турции, Украины и ООН подписали 22 июля 2022 года. Она предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

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