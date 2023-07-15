Путин заявил главе ЮАР, что главная цель зерновой сделки так и не реализована

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Владимир Путин заявил о сохранении препятствий для российского экспорта, которые должны были быть сняты в рамках зерновой сделки. Как сообщили в пресс-службе Кремля, об этом глава РФ заявил в телефонной беседе с президентом ЮАР Сирилом Рамапосой, прошедшей по инициативе южноафриканской стороны, передает ТАСС.

"В ходе обсуждения вопроса о стамбульских пакетных договоренностях Владимир Путин подчеркнул, что до настоящего времени остаются невыполненными зафиксированные в соответствующем меморандуме Россия – ООН обязательства об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений. Более того, основная цель сделки, а именно поставки зерна нуждающимся государствам, в том числе на Африканском континенте, так и не реализована", – отметили в Кремле.

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