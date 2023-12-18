Лавров заявил, что Россия ждала расследования событий в Буче

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Российская сторона ждала, что будет проводиться расследование событий в Буче, однако этого не произошло, отметил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы ждали расследования, потому что такое преступление без расследования не могло обойтись. Мы запросили, соответственно, у тех, кто помогал украинцам обнаружить эти тела. Ничего нам никто не говорил", – рассказал он в эфире Первого канала.

Дипломат напомнил, что обращался с призывом к Совбезу ООН и генсеку международной организации Антониу Гутерришу, чтобы узнать имена погибших. Однако министр так и не получил ответа.

Лавров не сомневается, что американские журналисты не станут просить соответствующие органы предоставить список. По его мнению, смелости может хватить только у Такер Карлсона.

В прошлом году Украина и западные СМИ обвинили ВС РФ в военных преступлениях в украинском городе Буча. В Минобороны России отвергли обвинения Киева в убийстве мирных граждан и отметили, что ни один житель населенного пункта не пострадал за время нахождения там российской армии.

В свою очередь, первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский обещал, что Россия в обязательном порядке проведет расследование антироссийской провокации в Буче.

При этом замсекретаря Совбеза РФ Олег Храмов отметил, что англосаксонские PR-структуры являлись сценаристами и режиссерами самых резонансных акций против РФ, в том числе провокации в украинской Буче весной 2022 года.



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