Новые утверждения о военных преступлениях РФ – вранье по сценарию Бучи – Песков

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг обвинения Киева в адрес РФ в совершении военных преступлений в Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС.

"Это тот же сценарий, что в Буче. По одному сценарию все развивается. Это вранье", – сказал Песков.

Он подчеркнул, что Москва будет отстаивать правду в этой ситуации.

В начале апреля Минобороны РФ заявило, что свидетельства о преступлениях российских военнослужащих в городе Буче на Украине являются провокацией.

В ведомстве подчеркнули, что за время нахождения ВС РФ в населенном пункте ни один местный житель не пострадал. Кроме того, все время, пока город находился под контролем России, жители могли свободно передвигаться, пользоваться сотовой связью и выезжать за пределы города.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

