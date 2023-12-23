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Молчание Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и других международных организаций разоблачили "страшный фарс" постановки в Буче, пишет РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в МИД РФ.

"(Это. – Прим. ред.) доказывает, что вся история с Бучей является постановкой, выполненной руками киевского режима с подачи США и Британии", – сказал источник, отметив отсутствие реакции организаций, чей мандат предполагает внимание к ситуации в регионе.

Он уточнил, что сценарий постановки похож на события конца октября 1944 года в немецком Неммерсдорфе, нынешнем поселке Маяковское Калининградской области. По оценке дипломатического источника, это служит еще одним аргументом в пользу нацистской сущности режима Киева.

Поселок был освобожден подразделениями РККА 21 октября, но 23 числа они отступили. Затем гитлеровский режим обвинил красноармейцев в гибели от 19 до 30 мирных жителей, что широко освещалось в пропаганде нацистского государства.

После окончания Великой Отечественной войны представители Германии признались, что это было инсценировкой, чтобы запугать немецкий народ большевиками.



Чуть ранее в ОБСЕ заявили, что не контактирует с киевскими властями по вопросу о списке жертв в Буче. Они уточнили, что Киевские власти все еще собирают доказательства, при этом, по мнению организации, к расследованию должна приступить и российская сторона.

18 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия ждала, что будет проводиться расследование событий в Буче, однако этого не произошло.

Это уже не первое выступление главы МИД по поводу тех событий. Летом Лавров заявлял, что Россия постоянно напоминает генеральному секретарю ООН Антонио Гутерришу о необходимости прояснить ситуацию с погибшими в украинской Буче, однако "ничего не происходит".



В 2022 году Украина и западные СМИ обвинили ВС РФ в военных преступлениях в украинском городе Буча. В Минобороны РФ опровергли обвинения Киева в убийстве мирных жителей и отметили, что ни один мирный житель населенного пункта не пострадал за время нахождения там российской армии.

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