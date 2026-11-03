Маркетолог Новиков посоветовал завершить покупку новогодних подарков к середине декабря

Каждый четвертый россиянин готов потратить на новогодние подарки больше 50 тысяч рублей, показало исследование. Как составить бюджет на эти цели, чтобы не попасть в долги, и в какие сроки лучше завершить все приготовления, разбиралась Москва 24.
Цена внимания
Базовые расходы россиян на новогодние подарки начинаются от 20 тысяч рублей, сообщил РБК со ссылкой на результаты опроса жителей крупных городов. Треть респондентов рассчитывает уложиться в эту сумму, тогда как каждый четвертый готов выложить более 50 тысяч.
При этом почти половина опрошенных (44%) начинает готовиться к празднику уже осенью, чтобы распределить расходы. Каждый шестой ищет выгодные предложения, 14% надеются на распродажи "Черной пятницы". Заранее договариваться о бюджете подарков предпочитают лишь 12% россиян.
В топ популярных презентов вошли гаджеты и электроника – их планируют дарить 38% россиян. Далее идут косметика и духи, деньги, товары для дома, съедобные наборы и ювелирные украшения. Самыми желанными подарками участники опроса назвали технику (40%), путевки на отдых, абонементы на спорт или уход за собой (30%), аксессуары, книги и косметику (по 29%), а также ювелирные украшения (около 17%).
Главная ошибка при подготовке к Новому году заключается не в размере расходов, а в отсутствии планирования бюджета, рассказала Москве 24 независимый финансовый советник Марина Новикова. Она посоветовала заранее определить комфортную сумму на подарки, праздничный стол, развлечения и поездки, исходя из собственных возможностей, а не ориентируясь на средние траты окружающих.
По словам эксперта, особое внимание стоит уделить январю: из-за длинных праздников и изменения графика выплаты зарплаты многие сталкиваются с временным дефицитом денег.
"В декабре важно зарезервировать сумму, которая полностью покроет обязательные расходы до следующего поступления средств. В качестве ориентира можно сохранить 30–50% месячного дохода, но точная цифра зависит от финансовых обязательств конкретной семьи", – уточнила Новикова.
Также она не рекомендовала использовать денежную подушку безопасности для праздничных покупок. Эти средства предназначены для непредвиденных ситуаций, а не для запланированных расходов.
"Главный принцип прост: новогодние праздники должны приносить положительные эмоции, а не финансовые обязательства, с которыми придется разбираться весь следующий год", – добавила она.
Как сэкономить?
При составлении бюджета сначала нужно определить, сколько семья в принципе готова потратить на Новый год, отметил в разговоре с Москвой 24 маркетолог Игорь Новиков.
"Берем имеющиеся средства и гарантированные поступления, вычитаем обязательные расходы – жилье, питание, транспорт, лекарства, кредиты, аренду. При этом учитывать надо и январь. Если обещают премию, лучше заранее ее не распределять – пусть это будет приятным сюрпризом", – отметил он.
Дальше нужно перейти к подсчету трат на сам праздник: подарки, стол, развлечения на каникулах, украшения, упаковка, доставка. Здесь важно обращать внимание на мелкие сопутствующие траты, потому что именно они нередко выпадают из бюджета.
"Например, человек готов потратить 30 тысяч рублей: 15 тысяч на подарки, 7 тысяч на стол, 5 тысяч на развлечения и сопутствующие покупки, плюс надо оставить еще 3 тысячи, потому что они точно куда-то уйдут. Для каждой семьи сумма своя, но закладывать резерв в установленный предел затрат надо обязательно", – пояснил Новиков.
Эксперт обратил внимание, что при покупке презентов важно обходиться без заемных денег. Если нужно оформить рассрочку или кредит, в бюджет все равно следует записать полную стоимость покупки и учесть все будущие платежи. Небольшой первый взнос сам по себе не делает подарок доступным.
"В начале ноября нужно утвердить список и бюджет, посмотреть цены и распределить покупки: что закупается в ноябре, что в первой половине декабря. На будущий год лучше заранее разделить предполагаемые праздничные расходы на 12 частей и откладывать понемногу каждый месяц", – добавил он.
Ноябрьские распродажи можно использовать для покупки уже выбранных вещей, но только после того, как появится конкретный список.
"Здесь важно смотреть на итоговую цену: сейчас выберите одинаковые модели и сохраните стоимость, а во время акции сравните, за сколько их предлагают. Часто продавцы на маркетплейсах завышают перечеркнутую цену, реальная экономия оказывается небольшой", – уточнил эксперт.
Единой даты, после которой все подарки начинают дорожать, в России не существует, поэтому ориентироваться на одинаковое изменение стоимости по всем товарам нельзя, указал Новиков.
Если речь идет о косметике и парфюмерии, важно знать конкретное средство и аромат, а также проверить срок годности и условия хранения. То же касается украшений и подарочных наборов. Гаджеты стоит покупать по подходящей цене заранее, но после приобретения надо проверить комплект документов, обязательно открыть коробку, осмотреть устройство и проверить, что все работает.
Если есть сомнения, что модель может не подойти, лучше заранее уточнить у продавца условия обмена и возврата, резюмировал эксперт.