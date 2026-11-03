Маркетолог Новиков посоветовал завершить покупку новогодних подарков к середине декабря

Каждый четвертый россиянин готов потратить на новогодние подарки больше 50 тысяч рублей, показало исследование. Как составить бюджет на эти цели, чтобы не попасть в долги, и в какие сроки лучше завершить все приготовления, разбиралась Москва 24.

Цена внимания

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Базовые расходы россиян на новогодние подарки начинаются от 20 тысяч рублей, сообщил РБК со ссылкой на результаты опроса жителей крупных городов. Треть респондентов рассчитывает уложиться в эту сумму, тогда как каждый четвертый готов выложить более 50 тысяч.



При этом почти половина опрошенных (44%) начинает готовиться к празднику уже осенью, чтобы распределить расходы. Каждый шестой ищет выгодные предложения, 14% надеются на распродажи "Черной пятницы". Заранее договариваться о бюджете подарков предпочитают лишь 12% россиян.



В топ популярных презентов вошли гаджеты и электроника – их планируют дарить 38% россиян. Далее идут косметика и духи, деньги, товары для дома, съедобные наборы и ювелирные украшения. Самыми желанными подарками участники опроса назвали технику (40%), путевки на отдых, абонементы на спорт или уход за собой (30%), аксессуары, книги и косметику (по 29%), а также ювелирные украшения (около 17%).



Главная ошибка при подготовке к Новому году заключается не в размере расходов, а в отсутствии планирования бюджета, рассказала Москве 24 независимый финансовый советник Марина Новикова. Она посоветовала заранее определить комфортную сумму на подарки, праздничный стол, развлечения и поездки, исходя из собственных возможностей, а не ориентируясь на средние траты окружающих.





Марина Новикова независимый финансовый советник Я рекомендую начинать подготовку к праздникам за 2–3 месяца, постепенно откладывая необходимую сумму. При этом желательно предусмотреть дополнительные 10–15% на непредвиденные расходы. Не стоит приобретать подарки в кредит или рассрочку, поскольку эмоциональные покупки могут создать долговую нагрузку на несколько месяцев вперед.

По словам эксперта, особое внимание стоит уделить январю: из-за длинных праздников и изменения графика выплаты зарплаты многие сталкиваются с временным дефицитом денег.



"В декабре важно зарезервировать сумму, которая полностью покроет обязательные расходы до следующего поступления средств. В качестве ориентира можно сохранить 30–50% месячного дохода, но точная цифра зависит от финансовых обязательств конкретной семьи", – уточнила Новикова.



Также она не рекомендовала использовать денежную подушку безопасности для праздничных покупок. Эти средства предназначены для непредвиденных ситуаций, а не для запланированных расходов.



"Главный принцип прост: новогодние праздники должны приносить положительные эмоции, а не финансовые обязательства, с которыми придется разбираться весь следующий год", – добавила она.

Как сэкономить?

При составлении бюджета сначала нужно определить, сколько семья в принципе готова потратить на Новый год, отметил в разговоре с Москвой 24 маркетолог Игорь Новиков.

"Берем имеющиеся средства и гарантированные поступления, вычитаем обязательные расходы – жилье, питание, транспорт, лекарства, кредиты, аренду. При этом учитывать надо и январь. Если обещают премию, лучше заранее ее не распределять – пусть это будет приятным сюрпризом", – отметил он.

Дальше нужно перейти к подсчету трат на сам праздник: подарки, стол, развлечения на каникулах, украшения, упаковка, доставка. Здесь важно обращать внимание на мелкие сопутствующие траты, потому что именно они нередко выпадают из бюджета.

"Например, человек готов потратить 30 тысяч рублей: 15 тысяч на подарки, 7 тысяч на стол, 5 тысяч на развлечения и сопутствующие покупки, плюс надо оставить еще 3 тысячи, потому что они точно куда-то уйдут. Для каждой семьи сумма своя, но закладывать резерв в установленный предел затрат надо обязательно", – пояснил Новиков.





Игорь Новиков маркетолог Когда речь о подарках, лучше сначала составить список: кому, что именно и какую максимальную сумму готовы потратить. Если это близкие – выделяем пожелания, договариваемся о примерной стоимости. Если большая компания не самых близких, можно провести "Тайного Санту", где каждый уходит с подарком без больших затрат.

Эксперт обратил внимание, что при покупке презентов важно обходиться без заемных денег. Если нужно оформить рассрочку или кредит, в бюджет все равно следует записать полную стоимость покупки и учесть все будущие платежи. Небольшой первый взнос сам по себе не делает подарок доступным.

"В начале ноября нужно утвердить список и бюджет, посмотреть цены и распределить покупки: что закупается в ноябре, что в первой половине декабря. На будущий год лучше заранее разделить предполагаемые праздничные расходы на 12 частей и откладывать понемногу каждый месяц", – добавил он.



Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Ноябрьские распродажи можно использовать для покупки уже выбранных вещей, но только после того, как появится конкретный список.

"Здесь важно смотреть на итоговую цену: сейчас выберите одинаковые модели и сохраните стоимость, а во время акции сравните, за сколько их предлагают. Часто продавцы на маркетплейсах завышают перечеркнутую цену, реальная экономия оказывается небольшой", – уточнил эксперт.

Единой даты, после которой все подарки начинают дорожать, в России не существует, поэтому ориентироваться на одинаковое изменение стоимости по всем товарам нельзя, указал Новиков.





Игорь Новиков маркетолог Завершить покупки я бы советовал в середине декабря. Это оставляет запас на доставку, проверку и замену неудачного товара. Во второй половине декабря есть риск, что нужная модель закончится или доставка не успеет. Товары с длинным сроком хранения – книги, настольные игры, игрушки, товары для хобби, текстиль, посуду – можно покупать заранее.

Если речь идет о косметике и парфюмерии, важно знать конкретное средство и аромат, а также проверить срок годности и условия хранения. То же касается украшений и подарочных наборов. Гаджеты стоит покупать по подходящей цене заранее, но после приобретения надо проверить комплект документов, обязательно открыть коробку, осмотреть устройство и проверить, что все работает.

Если есть сомнения, что модель может не подойти, лучше заранее уточнить у продавца условия обмена и возврата, резюмировал эксперт.

