Эксперты Народного фронта посоветовали Дедам Морозам и Снегурочкам стать самозанятыми перед началом сезона новогодних поздравлений. Таким образом они смогут отчислять налоги согласно закону. При этом специалисты советуют москвичам обращаться к аниматорам как можно раньше, так как в декабре цены на их услуги вырастут в разы. Во сколько жителям столицы обойдется поздравление главных зимних персонажей, разбиралась Москва 24.

Вечные тренды

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Главный тренд новогодних поздравлений в 2026 году – интеграция новых ноу-хау в работу сказочных персонажей. То есть Дед Мороз и Снегурочка теперь стали технологичными, отметила в разговоре с Москвой 24 креативный продюсер и руководитель ивент-агентства Анастасия Марьинская.

По словам эксперта, это означает, что при создании поздравления могут использоваться персонализированные сценарные планы. А с помощью искусственного интеллекта обычное фото или видео малыша получается превратить в анимационную открытку. Этот ролик могут показывать на экране прямо во время визита, чтобы создать у ребенка абсолютную веру в то, что волшебник действительно наблюдал за ним в течение года. При этом сама поздравительная программа кардинально не изменилась: новшеством стало именно использование современных цифровых "фишек".

Вместе с тем аниматор Виктория Короткая подчеркнула в разговоре с Москвой 24, что сами по себе Дед Мороз и Снегурочка – персонажи, которые находятся вне времени и моды, они всегда в тренде. Самое яркое подтверждение тому – реакция детей, особенно тех, которые уже считаются как бы взрослыми.





Виктория Короткая аниматор Например, был случай на празднике у восьмилетних мальчиков. Казалось, что это будет тяжело, ведь ребята уже вряд ли верят в сказку. Мама тоже сомневалась, но дети сами сказали, что очень ждут дедушку. Когда первой зашла Снегурочка, ребята обрадовались, но когда появился Дед Мороз, у них буквально перехватило дыхание. У одного мальчика от переизбытка эмоций и умиления на глазах выступили слезы, а остальные присутствующие просто застыли в полном удивлении.

Также Виктория Короткая подчеркнула, что, в отличие от других аниматоров, Дед Мороз и Снегурочка – это единственные персонажи, которые не меняются из года в год. Если на дни рождения могут приходить Человек-паук, Эльза и другие, то волшебники всегда остаются прежними.

"Когда родители заказывают праздник у одних и тех же артистов, дети начинают воспринимать их как реальных персонажей. Они искренне верят в их существование и в чудо. Более того, при встрече они стараются сразу рассказать все, что произошло за год: "Дедушка, а у нас вот это случилось, а у папы вот это появилось". Они воспринимают их как постоянных хранителей своей семейной истории", – уверена она.

Что по цене?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

При этом стоимость поздравительных услуг в Москве различается. В частности, в сегменте VIP-программ сформировано три основных тарифа. Разница между ними заключается в уровне проработки костюмов, детализации, а также в наполнении самого сценария, отметила Анастасия Марьинская.





Анастасия Марьинская креативный продюсер и руководитель ивент-агентства Первый – "Стандарт", который представляет собой 45-минутное выступление. В эту программу входит приветствие детей и родителей, игровая часть с использованием различного новогоднего реквизита. А еще время для того, чтобы ребята рассказали стихи, исполнили песни под елкой, получили долгожданные подарки и сделали совместное фото. С 1 по 20 декабря такое поздравление обойдется в 19 тысяч рублей, в период с 21-го по 30-е число цена поднимется до 25 тысяч, а уже в сам праздник, 31 декабря, составит 35 тысяч.

Второй тариф – VIP. В него входят более детализированные и проработанные костюмы, сделанные по персональному заказу. Кроме того, добавляются конкурсы, при этом время поздравления остается таким же, как и в "Стандарте", – 45 минут. Цены здесь следующие: с 1 по 20 декабря – 30 тысяч рублей, с 21 по 30 декабря – 38 тысяч, в сам праздник – 50 тысяч.

"Третий вариант – "Супер VIP". Здесь гостей ждет 45 минут индивидуальной праздничной программы с профессиональными актерами театра и кино. В таком случае менеджер заранее прорабатывает сценарий с заказчиком с учетом всех особенностей мероприятия. Цены на этот пакет: с 1 по 20 декабря – 38 тысяч, с 21 по 30 декабря – 48 тысяч, а 31 декабря – 65 тысяч рублей", – уточнила специалист.

По ее словам, самое яркое и запоминающееся в реакциях детей – это момент абсолютной, неподдельной веры в то, что перед ними действительно настоящий Дед Мороз.

Такой эффект достигается за счет скрупулезной работы над образом артистов, в частности бороды главного волшебника. По словам Марьинской, у VIP-Мороза это не дешевый аксессуар на резинке, а качественная, объемная накладная деталь, которая получается очень натуральной.

Кроме того, огромное значение имеет и голос – у артистов он поставленный, точно имитирующий тембр сказочного дедушки. Однако главным инструментом создания магии становится глубокая персонализация. Организаторы всегда связываются с родителями, чтобы узнать, как малыш вел себя в течение года, чем ребенок увлекается и о чем мечтает. Когда волшебник переступает порог, Дед Мороз начинает рассказывать о госте вещи, которые, казалось бы, никак не мог знать, пояснила Марьинская.

В обычном сегменте заказ Деда Мороза и Снегурочки делится на два основных тарифа, которые отличаются длительностью и масштабом программы. Первый вариант – получасовой, который чаще всего выбирают для домашних праздников. В стоимость входит поздравление от дедушки и внучки, совместные танцы, вручение подарков и игры с классическим новогодним реквизитом: сани или елочные шарики для украшения дерева, отметила Виктория Короткая.

"По цене этот пакет зависит от даты: если заказывать до 19 декабря, он обойдется в 9 тысяч рублей. В период с 19 по 30 декабря стоимость возрастает до 10 тысяч. А вот в сам праздник, 31 декабря, цена достигает 12,5 тысячи, так как это самый ходовой день, свободные места разбирают за несколько недель", – подчеркнула эксперт.

Второй вариант – часовое поздравление, которое обычно берут для мероприятий с целой группой детей: это могут быть детские сады, школы или различные кружки. В этом случае Дед Мороз и Снегурочка приезжают уже с профессиональной аппаратурой – микрофонами и большой колонкой.

"Программа здесь строится иначе: из-за количества ребят требуется больше времени на организацию, чтобы всех построить и задействовать. Поэтому используются командные игры на масштаб аудитории", – объяснила специалист.

Также в часовую программу закладывается время, чтобы дети показали то, что готовили сами: обычно это общая песня или танец. Стоимость такого выезда до 19 декабря составляет 11,5 тысячи рублей, а после этой даты – 12,5 тысячи, заключила эксперт.