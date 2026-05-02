Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 мая, 22:24

Шоу-бизнес

Американский рэпер Flo Rida раздал белые розы фанатам на концерте в Москве

Фото: legion-media.com/ZUMA Press, Inc.

Американский рэпер Flo Rida во время исполнения трека Where Them Girls At на концерте в Москве бросал в зал белые розы. Об этом сообщает РИА Новости.

Помимо этого, артист пригласил поклонниц на сцену и вместе с ними исполнил свой главный хит Low, известный по фильму "Шаг вперед 2: Улицы".

Также рэпер сделал еще один подарок фанатам. Музыкант снял свои кроссовки прямо на сцене, оставил на них автограф и передал одной из девушек из фан-зоны.

Выступление прошло 2 мая на площадке ЦСКА Арена. Ранее концерт French Montana (настоящее имя – Карим Харбуш. – Прим. ред.) в Москве был перенесен на осень. При этом купленные билеты остаются в силе, а дата выступления будет сообщена позже.

Выступление должно было пройти на сцене VK Stadium 23 апреля. В рамках концерта музыкант планировал впервые исполнить новые треки.

Читайте также


шоу-бизнесгород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика