Американский рэпер Flo Rida раздал белые розы фанатам на концерте в Москве

Фото: legion-media.com/ZUMA Press, Inc.

Американский рэпер Flo Rida во время исполнения трека Where Them Girls At на концерте в Москве бросал в зал белые розы. Об этом сообщает РИА Новости.

Помимо этого, артист пригласил поклонниц на сцену и вместе с ними исполнил свой главный хит Low, известный по фильму "Шаг вперед 2: Улицы".

Также рэпер сделал еще один подарок фанатам. Музыкант снял свои кроссовки прямо на сцене, оставил на них автограф и передал одной из девушек из фан-зоны.

Выступление прошло 2 мая на площадке ЦСКА Арена. Ранее концерт French Montana (настоящее имя – Карим Харбуш. – Прим. ред.) в Москве был перенесен на осень. При этом купленные билеты остаются в силе, а дата выступления будет сообщена позже.

Выступление должно было пройти на сцене VK Stadium 23 апреля. В рамках концерта музыкант планировал впервые исполнить новые треки.

