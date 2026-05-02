02 мая, 22:24Шоу-бизнес
Американский рэпер Flo Rida раздал белые розы фанатам на концерте в Москве
Американский рэпер Flo Rida во время исполнения трека Where Them Girls At на концерте в Москве бросал в зал белые розы. Об этом сообщает РИА Новости.
Помимо этого, артист пригласил поклонниц на сцену и вместе с ними исполнил свой главный хит Low, известный по фильму "Шаг вперед 2: Улицы".
Также рэпер сделал еще один подарок фанатам. Музыкант снял свои кроссовки прямо на сцене, оставил на них автограф и передал одной из девушек из фан-зоны.
Выступление прошло 2 мая на площадке ЦСКА Арена. Ранее концерт French Montana (настоящее имя – Карим Харбуш. – Прим. ред.) в Москве был перенесен на осень. При этом купленные билеты остаются в силе, а дата выступления будет сообщена позже.
Выступление должно было пройти на сцене VK Stadium 23 апреля. В рамках концерта музыкант планировал впервые исполнить новые треки.