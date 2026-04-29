29 апреля, 05:59

Инфляция в Австралии достигла максимума за 30 месяцев на фоне роста цен на топливо

Фото: depositphotos/zorandim

Годовая инфляция в Австралии в апреле ускорилась до 4,6% по сравнению с 3,7% месяцем ранее. Об этом свидетельствуют данные Австралийского бюро статистики.

Как отметила руководитель отдела статистики цен Сью-Эллен Люк, это самый высокий показатель годовой инфляции с сентября 2023 года. Основной вклад в разгон цен внесли два ключевых фактора: резкое подорожание автомобильного топлива и рост стоимости аренды жилья. В ведомстве уточнили, что только за март цены на топливо взлетели на 32,8%, а в годовом исчислении прибавили 24,2%.

Текущая динамика значительно отклоняется от целевого диапазона Резервного банка Австралии, составляющего 2-3%. На этом фоне среди аналитиков усиливаются ожидания скорого ужесточения денежно-кредитной политики.

По мнению экономистов, участники рынка уже закладывают в котировки высокую вероятность очередного подъема ключевой ставки на ближайшем заседании регулятора.

Ранее один из двух действующих НПЗ загорелся в Австралии. Причиной пожара была названа техническая неисправность участка трубопровода или клапана.

В результате ЧП мощность производства бензина в стране сократилась примерно до 60% от прежнего уровня. Кроме того, по данным премьер-министра Энтони Альбанезе, выпуск авиационного топлива упал на 20%.

