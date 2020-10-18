50 Cent спродюсирует три фильма ужасов

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Созданием трех новых новых фильмов ужасов займется рэпер 50 Cent. Он выступит продюсером картин в тандеме с режиссером Элаем Ротом. Об этом рассказали в The Hollywood Reporter.

Для реализации данных проектов компания рэпера G-Unit Film & Television заключила контракт с Arts District Entertainment и студией 3BlackDot.

Режиссер Элай Рот подчеркнул, что его с музыкантом команда будет создавать кино, которое другие боятся делать.

Кроме работой над фильмами 50 Cent будет заниматься производством различной продукции, сопровождающей картины.

Ранее сообщалось, что стриминговая платформа Netflix готовится к съемкам нового фильма "Не смотри вверх". Одну из ролей в нем сыграет американский актер Леонардо ДиКаприо.

