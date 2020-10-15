Рэпер Post Malone выиграл девять наград премии Billboard

Фото: AP Photo/Chris Pizzello

Американский рэпер Остин Пост, выступающий под псевдонимом Post Malone, стал одним из главных триумфаторов музыкальной премии Billboard Music Awards 2020. Об этом сообщает "Газета.ру".

Исполнитель стал лауреатом 15 категорий, а выиграл в девяти. В частности, эксперты назвали его артистом года.

В номинациях "Лучшая новая артистка" и "Лучшая певица" победила Билли Айлиш, ранее записавшая главную музыкальную тему для нового фильма о Джеймсе Бонде.

Среди победителей других номинаций – рокеры Panic! At the Disco, легендарный певец Элтон Джон, рэпер Канье Уэст и другие исполнители. Отмечается, что награду Icon Awards получил кантри-певец Гарт Брукс.

Ранее стало известно, что американская певица Тейлор Свифт установила рекорд по общему времени на вершине хит-парада Billboard 200. Эту позицию девушка занимала суммарно 47 недель.

