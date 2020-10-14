Лауреатов премии "Золотая маска" объявят 10 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Церемонию объявления лауреатов национальной театральной премии "Золотая маска" проведут в онлайн-формате, сообщает "Газета.ру".

"Проведение церемонии онлайн – для нас новый и, что скрывать, вполне экстремальный опыт. Впрочем, как и многое в 2020 году, научившем нас главному – для реализации любой идеи нужно иметь в запасе план", – заявила гендиректор фестиваля Мария Ревякина.

Решение перевести церемонию в онлайн-формат связано с резким увеличением прироста заболевших коронавирусом. Мероприятие начнется в 12:00 мск на портале "Рамблер". Трансляция будет доступна как для номинантов, так и для зрителей.

Ранее были объявлены лауреаты Нобелевской премии 2020 года. В частности, обладателем премии по литературе стала американская поэтесса Луиза Глюк. Ей вручили награду за "ее точный поэтический голос, своей суровой красотой превращающий индивидуальное во всеобщее".