Тейлор Свифт установила рекорд в чарте Billboard 200

Фото: АР/Evan Agostini/Invision
Тейлор Свифт установила рекорд по общему времени нахождения на первом месте в хит-параде Billboard 200, сообщает Billboard.
Последний альбом певицы Folklore спустя девять недель после релиза в седьмой раз поднялся на верхнюю строчку. Таким образом, с учетом других пластинок Свифт лидирует в чарте на протяжении 47 недель.
Предыдущий рекорд среди исполнительниц принадлежал Уитни Хьюстон. С четырьмя разными альбомами она удерживала первое место в течение 46 недель.
Среди исполнителей рекорд принадлежит The Beatles. Коллектив занимал первую строчку Billboard 200 132 недели с 19 альбомами. Далее следуют Элвис Пресли (67 недель), Гарт Брукс (52) и Майкл Джексон (51 неделю).
Альбом Folklore Тейлор Свифт стал первой за четыре года пластинкой, которая оставалась на первой строчке Billboard 200 в течение шести недель подряд.
Ранее Тейлор Свифт заняла первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых исполнительниц в 2019 году по версии журнала Forbes. За год певица заработала 185 миллионов долларов.
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