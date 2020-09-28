Тейлор Свифт установила рекорд в чарте Billboard 200

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Тейлор Свифт установила рекорд по общему времени нахождения на первом месте в хит-параде Billboard 200, сообщает Billboard.

Последний альбом певицы Folklore спустя девять недель после релиза в седьмой раз поднялся на верхнюю строчку. Таким образом, с учетом других пластинок Свифт лидирует в чарте на протяжении 47 недель.

Предыдущий рекорд среди исполнительниц принадлежал Уитни Хьюстон. С четырьмя разными альбомами она удерживала первое место в течение 46 недель.

Среди исполнителей рекорд принадлежит The Beatles. Коллектив занимал первую строчку Billboard 200 132 недели с 19 альбомами. Далее следуют Элвис Пресли (67 недель), Гарт Брукс (52) и Майкл Джексон (51 неделю).

Альбом Folklore Тейлор Свифт стал первой за четыре года пластинкой, которая оставалась на первой строчке Billboard 200 в течение шести недель подряд.

Ранее Тейлор Свифт заняла первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых исполнительниц в 2019 году по версии журнала Forbes. За год певица заработала 185 миллионов долларов.