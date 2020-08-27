Кэти Перри родила первенца

09:52
Фото: АР/Rob Grabowski/Invision
Американская певица Кэти Перри стала мамой, сообщает "Экспресс газета".
Перри состоит в браке с актером Орландо Блум. Дочку пара назвала Дейзи Дав. Совместная фотография опубликована на странице детского фонда Unicef, послами которого являются артисты.
"Добро пожаловать в мир, Дейзи Дав Блум! Для нас большая честь сообщить о радости в семье наших амбассадоров Кэти Перри и Орландо Блума", – говорится в сообщении.
О беременности Кэти стало известно в марте текущего года. Для певицы этот ребенок стал первым, а у Блума уже есть девятилетний сын Флинн от бывшей жены Миранды Керр.
Кети Перри и Орландо Блум пока не женаты. Их свадьбу они были вынуждены перенести из-за коронавирусной инфекции. Известно, что пара собиралась расписаться в начале лета. На праздник было приглашено порядка 150 человек.
Звезда "Пиратов Карибского моря" сделал избраннице предложение в День святого Валентина в окружении семьи и друзей Перри. 14 февраля возлюбленные обручились.
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