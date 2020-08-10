Сюткин опубликовал фото с новорожденным сыном

Фото: instagram.com/syutkin_valeriy
Музыкант Валерий Сюткин опубликовал фото новорожденного сына, сообщают "Дни.ру" со ссылкой на аккаунт артиста в Instagram.
На лицо ребенка наложен эмодзи в виде льва. Жена 62-летнего Сюткина сообщила, что это второй счастливый день в ее жизни.
Виола также опубликовала несколько фотографий, однако новорожденного на них нет. Информацию о беременности супруги тщательно скрывали, чтобы не давать поводов для обсуждений.
Впрочем, многие сомневаются, что четвертый ребенок у Сюткина появился благодаря Виоле. Некоторые считают, что сына артисту родила суррогатная мать, а фото с беременной женой является постановкой. Сам Валерий выступал против подобных манипуляций.
С четвертным ребенком Сюткина уже поздравили представители отечественного шоу-бизнеса. Свои пожелания артисту отправили Михаил Грушевский, Валерия, Ирина Салтыкова, Игорь Николаев и другие. Певца также поздравляют его поклонники.
Ранее Сюткин принял участие в проекте телеканала Москва 24 "Песни победы". Он исполнил знаменитые композиции того времени. Комментируя свое участие, Сюткин рассказал, что это его скромный вклад в празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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