Сюткин опубликовал фото с новорожденным сыном

Фото: instagram.com/syutkin_valeriy

Музыкант Валерий Сюткин опубликовал фото новорожденного сына, сообщают "Дни.ру" со ссылкой на аккаунт артиста в Instagram.

На лицо ребенка наложен эмодзи в виде льва. Жена 62-летнего Сюткина сообщила, что это второй счастливый день в ее жизни.

Виола также опубликовала несколько фотографий, однако новорожденного на них нет. Информацию о беременности супруги тщательно скрывали, чтобы не давать поводов для обсуждений.

Впрочем, многие сомневаются, что четвертый ребенок у Сюткина появился благодаря Виоле. Некоторые считают, что сына артисту родила суррогатная мать, а фото с беременной женой является постановкой. Сам Валерий выступал против подобных манипуляций.

С четвертным ребенком Сюткина уже поздравили представители отечественного шоу-бизнеса. Свои пожелания артисту отправили Михаил Грушевский, Валерия, Ирина Салтыкова, Игорь Николаев и другие. Певца также поздравляют его поклонники.

Ранее Сюткин принял участие в проекте телеканала Москва 24 "Песни победы". Он исполнил знаменитые композиции того времени. Комментируя свое участие, Сюткин рассказал, что это его скромный вклад в празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.