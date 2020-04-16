"Песни Победы" прозвучат на телеканале Москва 24

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Известные композиции военных лет прозвучат на телеканале Москва 24 в проекте "Песни Победы". Исполнят хиты того времени Валерий Сюткин, Светлана Сурганова и Сергей Мазаев.
Проект задумывался и реализовывался не как праздничный концерт, а как полноценный альбом, записанный на студии. Для этого были задействованы лучшие на рынке кинокамеры и аудиозаписывающая аппаратура.
"Мое участие – это скромный вклад в празднование 75-летия Великой Победы, дань уважения к старшему поколению. Это мой гражданский долг – обязательное участие в жизни страны, в которой родился и которую люблю", – заявил Валерий Сюткин.
Зрители увидят концерты, которые не репетировались заранее и снимались без монтажа. На одно выступление будет выделяться по одному дню: на 18 апреля запланирован концерт Сюткина, 25 апреля споет Сурганова, а завершит программу 2 мая Мазаев. "Песни Победы" будут каждый раз звучать с 21:20.
"Песни Победы" – это составная часть масштабного проекта "Письма Победы", который был задуман как главный электронный архив писем военных лет. Оставить информацию на портале может любой желающий. Достаточно заполнить анкету на сайте pismapobedy.ru и прикрепить письмо из семейного архива – в фото- или текстовом формате.
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