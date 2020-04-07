Проект "Лица победы" ждет новых участников

Фото: предоставлено организаторами

Всенародный исторический депозитарий "Лица Победы" предлагает поделиться информацией о своих родственниках (дедушках, прадедушках, бабушках, прабабушках, дальних родственниках), знакомых или земляках, которые внесли свой вклад в победу в Великой Отечественной войне.

Для этого необходима фотография человека или ее электронная копия, годы жизни участника и информация, чем он занимался во время войны: где воевал или работал.

Передать истории можно несколькими способами: загрузить на сайте лицапобеды.рф, отправить по почте (при этом важно прикрепить к письму согласие на обработку персональных данных) или принести лично в Музей Победы, где модераторы отсканируют фото и примут историю о родственнике. Адрес музея: 121170, г. Москва, ул. Братьев Фонченко, 10.

В отличие от простого архива, где информацию о человеке можно получить только по специальному запросу, в музее будет создана масштабная мультимедийная экспозиция "Лица Победы". С ее помощью каждый посетитель сможет получить интерактивный доступ к базе данных депозитария – найти информацию о своем предке и увидеть ее на большом экране.

Планируется, что Всенародный исторический депозитарий "Лица Победы", рассчитанный на хранение более 150 миллионов фотографий и текстовых документов, станет крупнейшим архивом, цифровым банком данных, фотографий и личных историй миллионов людей, которые в годы Великой Отечественной войны боролись с нацизмом.

Пилотный проект "Лица Победы" был запущен 3 декабря 2019 года на Всероссийском патриотическом форуме, который состоялся в Музее Победы.