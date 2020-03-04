В Совфеде оценили письмо от гражданки Китая в рамках проекта #ПочтаПобеды

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал присланное в редакцию телеканала RT в рамках проекта #ПочтаПобеды письмо гражданки Китая Ши Хун.
"Когда люди из разных стран проявляют солидарность с исторической правдой, поздравляя наших ветеранов, это принципиально важно в контексте того, что мир устроен не так, как кажется тем, кто пытается фальсифицировать правду о Второй мировой войне", – передает RT слова сенатора.
Морозов подчеркнул, что считает важным, что "граждане самых разных стран отдают дань памяти нашим героям, ветеранам и победителям, которые спасли мир от фашизма".
Ранее проживающая в России гражданка Китая написала письмо в рамках проекта #ПочтаПобеды. Свое письмо она адресовала ветерану Екатерине Григорьевне Деминой.
В письме девушка рассказала, что о Деминой узнала из интервью, которое было размещено на социальной странице ее друга. Она рассказала, что он занимается укреплением российско-китайских отношений и постоянно делится со своими друзьями из Китая российскими новостями.
Она поделилась, что каждый раз при виде ветеранов в медалях ее переполняют чувства уважения и благоговения. Девушка подчеркнула, что не может себе даже представить, что Демина испытывала на поле боя, попадая под вражеские бомбардировки.
"Без вашей крови, пролитой в сражениях, без вашего мужественного самопожертвования у нас бы не было мира, каким мы его знаем сегодня, не было бы этой мирной жизни", – указала она.
Проект #ПочтаПобеды для отправки писем ветеранам телеканал RT запустил в начале февраля. Проект презентует рассказы тех, кто пережил блокаду Ленинграда, кто расписался на стенах Рейхстага, кто укрывал бежавших из концлагерей советских солдат и другие истории о войне.
В июле прошлого года Владимир Путин подписал указ о проведении Года памяти и славы в России в 2020 году. В документе указано, что проведение Года памяти и славы было организовано ради сохранения исторической памяти и ознаменования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
Организатором мероприятия в России назначен организационный комитет "Победы". Координировать проведение Года памяти и славы будет руководитель администрации Кремля Антон Вайно.
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