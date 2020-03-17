"Письма Победы": Максим Виторган и Николай Фоменко посетят мемориал "Защитникам Тулы"

Фото: телеканал Москва 24

Съемка очередной серии документального фильма цикла "Письма Победы с Максимом Виторганом" состоится 17 марта в Туле.

Вместе с музыкантом Николаем Фоменко они поговорят о детях войны. Артисты посетят школу № 39, где учился один из маленьких героев войны, который в самые тяжелые дни боев за Тулу совершил свой подвиг.

Одиннадцатилетний Валя Паршутин успел совершить два рейса, доставив пулеметчикам патроны, но был убит снайпером в тот же вечер. На протяжении многих лет ученики школы № 39 ухаживают за его могилой.

Максим Виторган и Николай Фоменко посетят мемориал "Защитникам Тулы" и Тульский машиностроительный завод, где в годы Великой Отечественной войны работали дети, подростки, заменившие воевавших родителей и старших братьев, и выполняли производственные задания.