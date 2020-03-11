"Письма Победы": Максим Виторган и Юлия Пересильд встретились с ветеранами в Калининграде

Фото: телеканал Москва 24

11 марта в рамках съемок масштабного мультиформатного проекта "Письма Победы" телеканала Москва 24 в Калининград приехали ведущий документального цикла Максим Виторган и российская актриса театра и кино Юлия Пересильд.



Они прогуляются по городу, посетят музей "Фридландские ворота", Калининградский областной историко-художественный музей, остров Канта. Но основная тема поездки – это любовь.

Максим и Юлия встретятся с ветераном, участницей Великой Отечественной войны Ниной Петровной Демешевой. Нина Петровна расскажет историю своей встречи, которая началась как в кино, с мужем танкистом, с которым они прожили 65 счастливых лет.

Смотрите серию с участием Юлии Пересильд на YouTube-канале "Письма Победы с Максимом Виторганом".

Калининград. В 1944–45 годах в городе шли ожесточенные бои, и 10 апреля над башней Дер Дона (современный музей янтаря) был поднят флаг, обозначающий конец немецкого правления.

