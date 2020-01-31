Валерию Сюткину запретили въезд на Украину

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Служба безопасности Украины запретила въезд в страну российскому певцу Валерию Сюткину.
Причиной назвали его высказывания о целесообразности аннексии Крыма в эфире одного из телеканалов РФ. Музыкант прокомментировал решение, заявив, что не собирался приезжать на Украину.
"Они сами назначают концерты, сами запрещают. Я к этому никакого отношения не имею", – цитирует его RT.
Артист добавил, что ему есть где работать. "Сейчас не время, будем ждать, когда политическая атмосфера позволит... Воспринимаем и переживаем трудности по мере их поступления. Запретили – и всего им доброго", – заключил Сюткин.
20 января стало известно, что четырех актеров из России не пропустили на пограничном контроле в аэропорту города Запорожье. По информации Государственной погранслужбы Украины, один из них посещал Крым после воссоединения полуострова с Россией. Согласно данным СМИ, ограничения коснулись Сергея Колесникова, Ларисы Удовиченко, Андрея Бутина и сопровождавшего их человека.
В декабре украинские власти запретили въезд в страну на три года журналистам российского телеканала "Звезда", которые побывали на Украине на прошлой неделе. Пограничники пустили их в страну, снятый сюжет о поездке в Киев был размещен на сайте телеканала.
Официальный представитель СБУ Елена Гитлянская объяснила, что канал находится под санкциями, введенными Советом национальной безопасности (СНБО) Украины. Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявлял, что журналистов могут привлечь к административной ответственности за видеосъемку на границе без разрешения.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: