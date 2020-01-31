Валерию Сюткину запретили въезд на Украину

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Служба безопасности Украины запретила въезд в страну российскому певцу Валерию Сюткину.

Причиной назвали его высказывания о целесообразности аннексии Крыма в эфире одного из телеканалов РФ. Музыкант прокомментировал решение, заявив, что не собирался приезжать на Украину.

"Они сами назначают концерты, сами запрещают. Я к этому никакого отношения не имею", – цитирует его RT.

Артист добавил, что ему есть где работать. "Сейчас не время, будем ждать, когда политическая атмосфера позволит... Воспринимаем и переживаем трудности по мере их поступления. Запретили – и всего им доброго", – заключил Сюткин.

20 января стало известно, что четырех актеров из России не пропустили на пограничном контроле в аэропорту города Запорожье. По информации Государственной погранслужбы Украины, один из них посещал Крым после воссоединения полуострова с Россией. Согласно данным СМИ, ограничения коснулись Сергея Колесникова, Ларисы Удовиченко, Андрея Бутина и сопровождавшего их человека.

В декабре украинские власти запретили въезд в страну на три года журналистам российского телеканала "Звезда", которые побывали на Украине на прошлой неделе. Пограничники пустили их в страну, снятый сюжет о поездке в Киев был размещен на сайте телеканала.

Официальный представитель СБУ Елена Гитлянская объяснила, что канал находится под санкциями, введенными Советом национальной безопасности (СНБО) Украины. Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявлял, что журналистов могут привлечь к административной ответственности за видеосъемку на границе без разрешения.