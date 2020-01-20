Четырех российских актеров не пропустили на Украину

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Четырех актеров из России не пропустили на пограничном контроле в аэропорту города Запорожье.

Как сообщила Государственная погранслужба Украины, они прибыли рейсом из Варшавы. По информации ведомства, один из актеров посещал Крым после воссоединения полуострова с Россией.

Пограничники проинформировали о запрете въезда и поставили отметку в паспорте, говорится в сообщении. Еще трое россиян не смогли объяснить цели пребывания в стране, передает RT.

По данным издания "Украинская правда", въезд был запрещен Сергею Колесникову, который посещал Крым, а также Ларисе Удовиченко, Андрею Бутину и сопровождавшему их человеку.

Министерство культуры Украины ранее внесло еще четырех российских актеров в перечень деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности.