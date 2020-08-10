11:11
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил народного артиста СССР Олега Стриженова с днем рождения, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Он назвал творчество актера гордостью отечественного искусства. Собянин отметил, что образы романтических и мужественных людей, которые создавал Стриженов, известны миллионам зрителей.
"Ваши роли в театре и кино являются воплощением таланта, профессионализма, преданности своему делу и служат примером для молодых актеров", – написал Собянин в поздравительной телеграмме.
Стриженов родился 10 августа 1929 года в Благовещенске. В 1953 году он окончил Театральное училище имени Щукина, после чего стал работать в Государственном русском драматическом театре в Таллине.
В кино Стриженов дебютировал в 1954 году, получив главную роль в фильме "Овод". Актер известен благодаря участию в таких кинолентах, как "Капитанская дочка" (1958), "Дуэль" (1961), "Прощай" (1966), "Неподсуден" (1969), "Звезда пленительного счастья" (1975), "Акция" (1987) и другие.
Ранее Собянин поздравил с 85-летием народного артиста РСФСР Василия Ливанова. Он известен прежде всего образом Шерлока Холмса, рассказы о котором экранизировали в Советском Союзе в 1979–1986 годы. Также Ливанов в годы работы в Союзмультфильме озвучил 300 персонажей мультфильмов, включая таких культовых, как Карлсон и крокодил Гена.
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