Собянин поздравил с 85-летием народного артиста Василия Ливанова

13:13
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сергей Собянин поздравил с 85-летием народного артиста РСФСР Василия Ливанова.
"Поздравляю с днем рождения талантливого актера, сценариста, писателя Василия Ливанова. Несколько поколений зрителей выросли на замечательных фильмах с Вашим участием, самый знаменитый и любимый из которых, конечно, Шерлок Холмс. Персонажи многих мультфильмов говорят Вашим неповторимым тембром", – написал мэр в Instagram.
Собянин пожелал Ливанову здоровья, радости и долгих лет жизни.
Ливанов родился 19 июля 1935 года. Работал на студии "Союзмультфильм" с 1966 по 1973 год. Озвучил около 300 персонажей мультфильмов, включая Карлсона и крокодила Гену. Создавал серию мультфильмов "Бременские музыканты". В кино Ливанов известен ролью Шерлока Холмса в нескольких экранизациях романов Артура Конана Дойля.
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