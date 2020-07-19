Собянин поздравил с 85-летием народного артиста Василия Ливанова

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин поздравил с 85-летием народного артиста РСФСР Василия Ливанова.

"Поздравляю с днем рождения талантливого актера, сценариста, писателя Василия Ливанова. Несколько поколений зрителей выросли на замечательных фильмах с Вашим участием, самый знаменитый и любимый из которых, конечно, Шерлок Холмс. Персонажи многих мультфильмов говорят Вашим неповторимым тембром", – написал мэр в Instagram.

Собянин пожелал Ливанову здоровья, радости и долгих лет жизни.

Ливанов родился 19 июля 1935 года. Работал на студии "Союзмультфильм" с 1966 по 1973 год. Озвучил около 300 персонажей мультфильмов, включая Карлсона и крокодила Гену. Создавал серию мультфильмов "Бременские музыканты". В кино Ливанов известен ролью Шерлока Холмса в нескольких экранизациях романов Артура Конана Дойля.

