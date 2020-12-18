Суд арестовал экс-следователя СК Агаджаняна по делу о перестрелке в "Москва-Сити"

Фото: ТАСС/пресс-служба Басманного суда

Басманный суд отправил под стражу бывшего следователя СК РФ Левона Агаджаняна, ранее задержанного по делу о стрельбе в деловом центре "Москва-Сити". Об этом сообщает ТАСС.

"Суд удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Агаджаняну, который обвиняется по статье 299 ("Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности"), статье 303 ("Фальсификация доказательств") и статье 285 ("Злоупотребление должностными полномочиями") УК РФ", – рассказали в пресс-службе суда.

Под арестом мужчина будет содержаться до 17 февраля.

Перестрелка в "Москва-Сити" произошла 17 ноября 2017 года. Стрельба началась в башне "Око" между телохранителями двух бизнесменов. Среди шести пострадавших – сотрудники ЧОПа, один из раненых скончался в больнице.

