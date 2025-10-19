Экс-футболист "Реала" Ройстон Дренте перенес инсульт

Фото: legion-media.com/Pro Shots

Бывший футболист испанского "Реала" и владикавказской "Алании" нидерландец Ройстон Дренте перенес инсульт. Об этом сообщила пресс-служба нидерландского клуба "Де Ребеллен".

Уточняется, что случай произошел в пятницу, 17 октября. В настоящее время спортсмен получает надлежащую медицинскую помощь.

"Семья Ройстона просит о покое в это время, чтобы обеспечить ему необходимую поддержку и возможность для восстановления", – отмечается в сообщении.

Дренте 38 лет. В 2013 году он выступал за "Аланию", а с 2007 по 2012 год – за "Реал".

Ранее полузащитник футбольного клуба "Гуанси Пингго" Сэмюэл Асамоа сломал шею во время матча в Китае. По данным СМИ, он ударился головой о светодиодное табло после того, как соперник его толкнул. Рекламный щит был установлен в трех метрах от поля в соответствии с международными стандартами. Толкнувший Асамоа футболист после инцидента получил желтую карточку.

