Болельщик сборной Аргентины по футболу умер во время праздничных гуляний

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Болельщик сборной Аргентины по футболу умер от удушья во время праздника, посвященного победе аргентинцев на чемпионате мира по футболу. Об этом сообщает Dally Mail.

Несчастный случай произошел в городе Баия-Бланка. По предварительной информации, погибший ехал на мотоцикле с накинутым на плечи флагом своей страны. Во время поездки часть флага попала под колеса, что и привело к смерти 22-летнего болельщика.

"Расследование продолжается, но первоначальная гипотеза состоит в том, что он умер от удушья", – прокомментировали инцидент правоохранительные органы.

Сборная Аргентины стала победителем на чемпионате мира по футболу, который прошел в Катаре.

Французская команда потерпела поражение. Основное время завершилось с результатом 3:3. Однако аргентинские спортсмены смогли завершить игру пенальти со счетом 4:2.

Аргентинцы стали чемпионами мира в третий раз. Мячами в составе аргентинцев отметились Лионель Месси (23-я минута, с пенальти, 108-я) и Анхель Ди Мария (36-я минута).



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