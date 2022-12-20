20 декабря, 16:23Происшествия
Болельщик сборной Аргентины по футболу умер во время праздничных гуляний
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Болельщик сборной Аргентины по футболу умер от удушья во время праздника, посвященного победе аргентинцев на чемпионате мира по футболу. Об этом сообщает Dally Mail.
Несчастный случай произошел в городе Баия-Бланка. По предварительной информации, погибший ехал на мотоцикле с накинутым на плечи флагом своей страны. Во время поездки часть флага попала под колеса, что и привело к смерти 22-летнего болельщика.
"Расследование продолжается, но первоначальная гипотеза состоит в том, что он умер от удушья", – прокомментировали инцидент правоохранительные органы.
Сборная Аргентины стала победителем на чемпионате мира по футболу, который прошел в Катаре.
Французская команда потерпела поражение. Основное время завершилось с результатом 3:3. Однако аргентинские спортсмены смогли завершить игру пенальти со счетом 4:2.
Аргентинцы стали чемпионами мира в третий раз. Мячами в составе аргентинцев отметились Лионель Месси (23-я минута, с пенальти, 108-я) и Анхель Ди Мария (36-я минута).
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