Вратарь аргентинской сборной объяснил свой вульгарный жест местью болельщикам из Франции

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Вратарь аргентинской сборной по футболу Эмилиано Мартинес после получения "Золотой перчатки" сделал вульгарный жест с трофеем. Позже он объяснил это действие желанием отомстить болельщикам из Франции за освистывания в ходе финального матча ЧМ в Катаре.

"Я сделал это, потому что французы освистали меня. Высокомерие со мной не работает", – приводит слова Мартинеса RMC Sport.

Аргентинский спортсмен в ходе серии отразил один 11-метровый удар. После этого вратарь получил трофей, который вручают лучшим голкиперам чемпионата мира. Во время церемонии Мартинес приставил "Золотую перчатку" к паховой зоне.

Накануне сборная Аргентины победила на ЧМ по футболу в Катаре, французская команда потерпела поражение. После этого Лионеля Месси во второй раз за всю его спортивную карьеру признали лучшим игроком чемпионата мира.

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