Маск рассказал о запрете администрации Байдена спасать астронавтов с МКС

Фото: depositphotos/ChinaImages

Администрация бывшего главы Белого дома Джо Байдена якобы запретила спасать застрявших на Международной космической станции (МКС) астронавтов до президентских выборов, которые прошли в прошлом году. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на YouTube-канал американского комика Джо Рогана, где опубликован подкаст, записанный с миллиардером и бизнесменом Илоном Маском.

Роган посчитал, что такая миссия могла быть расценена как политическая. Тогда американские власти не объяснили, почему не разрешили спасать застрявших на МКС астронавтов, но дали понять, что не заинтересованы в операции до выборов.

Маск же заявил, что не был удивлен подобным действиям со стороны администрации Байдена, так как у него были сложные отношения с действующими на тот момент властями США из-за поддержки избирательной кампании американского лидера Дональда Трампа.

Ранее специалисты NASA и "Роскосмоса" начали разрабатывать детальный план по сведению Международной космической станции (МКС) с орбиты. Замглавы NASA по реализации космических программ Кен Бауэрсокс добавил, что эта тема постоянно обсуждается между США и Россией. Вашингтон вкладывается в проект до 2030 года, а Москва – до 2028 года.

