ИИ-видео с фруктами помогли певцу Jony обогнать по популярности Тейлор Свифт

Трек "Камин", исполненный Jony и Эмином Агаларовым, стал вирусным благодаря коротким ИИ-сериалам. Песня помогла певцу обогнать по количеству прослушиваний Тейлор Свифт на музыкальных стриминговых платформах, сообщили СМИ. Подробности – в материале Москвы 24.

Главный трек AI-сериалов

Трек "Камин" певца Jony, исполненный совместно с Эмином Агаларовым и вышедший в 2020-м, переживает вторую волну популярности благодаря созданным нейросетью видео. По данным СМИ, песня за последний месяц набрала на YouTube Music 879 миллионов прослушиваний.

Сообщается, что трек обогнал по количеству слушателей на стримингах американскую певицу Тейлор Свифт и исполнителя The Weeknd. В Сети также подсчитали, что предположительно доход певца от прослушиваний мог составить около 3 миллионов долларов (более 222 миллионов рублей) в месяц.

Короткие истории о драматичной жизни антропоморфных фруктов и овощей стали появляться в социальных сетях еще в начале 2026 года. В итоге они заполонили интернет весной, набрав миллионы просмотров. Интерес аудитории привел к еще большему появлению аккаунтов, рассказывающих трагические истории из личной жизни фруктов и овощей.

Один из самых популярных сюжетов – клубника изменяет мужу с начальником‑бананом, в итоге появляется "младенец‑банан", что приводит к гневу обманутого партнера. Также есть вариант с баклажаном, огурцом, малиной и вишней. В ряде роликов появляются и другие герои – арбузы, яблоки, перцы, брокколи, лимоны и апельсины.

Кроме этого, появилось множество вариантов развития сюжета. Например, отец-фрукт сначала выгоняет супругу-изменщицу из дома, но потом принимает решение воспитать малыша как своего. При этом саундтреком к большинству "серий" является "Камин".

Персонажи намеренно сексуализированы – антропоморфные морковки и клубники получают подчеркнуто "взрослые" черты внешности и одежды. Откровенные сцены отсутствуют, но допускаются намеки, прелюдии и поцелуи.

Пользователи в комментариях отмечают, что поначалу этот сериал затягивает, но в целом меняются только герои, а сюжеты часто повторяются. При этом некоторые юзеры не выражают восторг от таких видео, отмечая бессмысленность подобного контента.

"Как противно, что уже нет оригинальности у ИИ креаторов", "продолжение побыстрее", "уже в принципе без разницы, на что смотреть", – отмечают пользователи.

"Сначала не понимал, что происходит"

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Jony отметил, что рад популярности трека "Камин" не только среди русскоязычной аудитории, но и западных слушателей, сообщил сайт Super. Однако он добавил, что композиция была по достоинству оценена еще до появления вирусных роликов.

По словам Jony, трек уже в 2025 году сопровождал трогательные ролики пользователей Сети, некоторые даже довели певца до слез.





Jony певец Конечно, я в курсе про этот движ с фруктами и овощами. Сначала не понимал, что происходит. Сижу, смотрю: клубника кого-то кидает, баклажан плачет, на фоне играет "Камин". Выглядело настолько абсурдно, что я не мог оторваться. Но здорово, что песня цепляет, раз ее используют даже для таких драматических сюжетов.

По подсчетам Jony, трек исполняли на своих языках в более чем 36 странах мира, а в 2025 году "Камин" вошел в мировой топ-3 платформы по поиску музыки Shazam, заняв второе место.

"Посмотрим, какие еще сюрпризы принесет эта песня. Когда делаешь музыку от души, она живет своей жизнью. Я очень рад, что моя музыка находит отклик у людей", – добавил исполнитель.

Премьера трека "Камин" в исполнении Emin и Jony состоялась 27 марта 2020 года. Песня вошла в чарты Apple Music и VK Music. По данным СМИ, на платформе Shazam песню искали более 500 тысяч раз.