Johnson & Johnson прекратит реализацию детской присыпки на основе талька

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Американская компания Johnson & Johnson приняла решение с 2023 года прекратить продажи своей детской присыпки на основе талька на глобальном рынке, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

Причиной данного шага стало коммерческое решение для долгосрочного роста. При этом компания по-прежнему уверена в безопасности присыпки для здоровья.

"Мы уверены в независимом научном анализе, который проводился медицинскими экспертами по всему миру на протяжении десятилетий и который подтверждает, что детская присыпка на основе талька безопасна, не содержит асбест и не вызывает рак", – отметили в Johnson & Johnson.

По данным газеты The Washington Post, компания с 2014 года получала судебные иски, в которых потребители утверждали, что длительное использование продуктов компании на основе талька вызвало у них рак, и обвиняли Johnson & Johnson в преуменьшении рисков для здоровья от своей продукции.

Федеральный суд в штате Миссури в 2021 году обязал выплатить подавшим коллективный иск женщинам компенсацию в размере 4,7 миллиарда долларов, однако позже сумму уменьшили в 2 раза.

Ранее сообщалось, что американская компания Johnson&Johnson приняла решение о приостановке поставок средств личной гигиены на российский рынок в связи с текущими событиями на Украине.

При этом компания планировала увеличить объем поставок гуманитарной помощи Украине с 5 до 10 миллионов долларов.

До этого Johnson&Johnson приостановила все дополнительные инвестиции, рекламную деятельность и клинические испытания в России.

