Американка отсудила у Johnson & Johnson 110 миллионов долларов

Компания Johnson & Johnson выплатит 110 миллионов долларов компенсации женщине, заболевшей раком из-за использования продукции компании с содержанием талька, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Reuters. Такое решение принял суд Сент-Луиса, штат Миссури.

Присыпкой с тальком истица пользовалась ежедневно в течение 40 лет. В 2012 году у нее обнаружили рак яичников, а затем и печени. Женщина проходит курс химиотерапии.

Руководство компании выразило сочувствие пострадавшей, однако заявило о намерениях подать апелляцию.

Размер компенсации стал рекордным среди 2,4 тысяч подобных исков к компании в суде Сент-Луиса.