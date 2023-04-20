Google могут оштрафовать на 4 млн рублей за неудаление пропаганды ЛГБТ

Фото: depositphotos/lucidwaters

Компании Google грозит штраф в размере до 4 миллионов рублей за неудаление информации, содержащей пропаганду ЛГБТ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на cудебный участок мирового судьи № 422 Таганского района Москвы.

"В суд поступил протокол по части 2 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях РФ, максимальное наказание по данной статье – 4 миллиона рублей", – сказали в суде.

Отмечается, что поводом для составления протокола стали два видеоролика, размещенные в YouTube. Один снял блогер Карен Шаинян. Он посвящен воспитанию детей в однополых семьях. А автором второго видео стала компания "Грани.ру" (признана в РФ иноагентом). Оно рассказывает о жизни представителей ЛГБТ в Санкт-Петербурге.

На днях суд в Москве оштрафовал компанию Wikimedia Foundation, управляющую "Википедией", на 800 тысяч рублей за отказ удалить видео о зацепинге.

