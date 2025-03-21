Минздрав РФ планирует снизить временную нетрудоспособность до 15% к 2030 году

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Временную нетрудоспособность в России планируется снизить до 15% к 2030 году. Об этом в ходе заседания коллегии Роспотребнадзора заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

В России более 70% случаев среди населения приходится на инфекционные заболевания.

"В новом национальном проекте появляется еще один показатель, который мы с вами будем выполнять совместно, это снижение суммарной продолжительности времени нетрудоспособности у работающих лиц", – приводит слова Мурашко ТАСС.

Как отметил министр, нужно решать проблему продолжительности больничного листа и снижать количество больничных листов доступными мерами. Кроме того, необходимо расширить систему мониторинга с помощью расследования случаев заболеваемости и локализации, чтобы сделать этот показатель управляемым, а также проводить вакцину-профилактику среди населения.

Ранее стало известно, что в России смертность от ВИЧ-инфекции за последние пять лет упала на 19%. По словам Мурашко, это хороший показатель. Охват антиретровирусной терапией в стране составляет 90,5%.

Вместе с тем, отметил глава Минздрава, в стране наблюдается тенденция к снижению смертности от туберкулеза. Показатель сократился более чем на 34%.