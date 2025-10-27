Систему оказания экстренной медпомощи трансформируют в РФ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Минздрав ведет в России трансформацию системы оказания экстренной помощи, заявил глава ведомства Михаил Мурашко во время рабочего визита на стройплощадку нового корпуса Кисловодской городской больницы.

"В этом году мы по стране строим 20 приемных отделений. Это новые проекты, мы не считаем те, которые были начаты ранее", – цитирует его РИА Новости.

Мурашко указал, что Минздрав формирует современное пространство, где за короткий промежуток времени можно будет оказать помощь в случае экстренной ситуации. Он добавил, что технологию оказания медпомощи должны четко понимать даже строители этих объектов. Кроме того, необходимо учитывать типы оборудования и мощности потребляемой электроэнергии.

Министр объяснил, что он приехал в Кисловодск из-за задержки сроков сдачи местной городской больницы. По его словам, теперь уровень готовности объекта оценивается как высокий. Кроме того, в ближайшие недели пройдет приемка объекта и получение документов на завершение строительства.

"Потом до 4–5 недель получение лицензии. В этот период мы направим персонал, отвечающий за организацию, в лучшие центры страны, где уже организовано сегодня по современным требованиям работы приемных отделений. И, соответственно, в этом году, до конца года, все это должно начать работать", – сказал Мурашко.

Территория города привлекает к себе на лечение пожилых лиц, которые имеют хронические заболевания. Именно поэтому городская больница крайне необходима для развития населенного пункта и ближайших санаторно-курортных учреждений, подчеркнул министр здравоохранения.

В настоящее время на объекте завершили работу по вводу в эксплуатацию рентгеновской диагностической стационарной системы, компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, ангиографа для малоинвазивных внутрисосудистых вмешательств.

Ранее стало известно, что Минздрав планирует использовать искусственный интеллект для тестирования инновационных разработок медикаментов, а также для развития скрининга.

Залогом стабильности лекарственного обеспечения является развитие импортозамещения тех медикаментов, которые не имеют патентов, а также адаптация к возможности выпуска дженериков и биоаналогов при истечении патентной защиты, уточняли в министерстве.

