NBC4: грабители ворвались в дом свекрови Селены Гомес

Фото: legion-media.com/Corine Solberg/Sipa USA

Грабители в масках ворвались в дом Сандры Левин, свекрови американской певицы Селены Гомес, в Лос-Анджелесе. Она пряталась в ванной, сообщает портал NBC4.

По данным издания, двое злоумышленников проникли в дом женщины в Студио-Сити через боковую дверь. Левин побежала на второй этаж, где заперлась в ванной.

При этом, увидев ее, грабители решили, что дома есть кто-то еще. Они активировали сигнализацию, после чего скрылись с места преступления до прибытия полиции.

Селена Гомес и ее супруг Бенни Бланко пока не прокомментировали ситуацию.

Ранее неизвестные ограбили дом российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Евгения Малкина. Как писали СМИ, злоумышленники взломали жилище спортсмена и похитили из сейфа три чемпионских перстня Кубка Стэнли. При этом в момент совершения преступления сигнализация и камеры в доме были отключены.

