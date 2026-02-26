Форма поиска по сайту

26 февраля, 15:43

Шоу-бизнес
Фанаты Селены Гомес призвали ее развестись с мужем

"Нужно развестись": фанаты Селены Гомес раскритиковали ее супруга Бенни Бланко

Фанаты певицы и актрисы Селены Гомес массово раскритиковали ее супруга, продюсера Бенни Бланко. Парень запустил в Сети подкаст, в котором предстал в не самом лучшем свете, отметили пользователи. Подробности – в материале Москвы 24.

"Пахнуть мужчиной"

Фото: youtube.com/benny blanco

В Сети завирусились кадры из подкаста супруга певицы Селены Гомес, продюсера Бенни Бланко, под названием "Друзья хранят секреты". Несколько моментов поразили поклонников актрисы: например, в одном из отрывков ее муж сидит на диване, затем подставляет филейную часть в камеру и привлекает внимание к физиологическому процессу выделения газов.

На других кадрах Бенни предстал с босыми ногами, и зрители заметили, что его ступни были грязными. Пользователи раскритиковали Бланко за вульгарное поведение и выразили недоумение, как с такими привычками супруга уживается Селена.

"Не могу поверить, что она позволяет ему прикасаться к себе", "Селене нужно развестись с ним и найти кого-нибудь получше", "зачем она вышла замуж именно за него?", "это отвратительно, я не понимаю, как Селена с ним справляется", "я еще никогда не была так разочарована в Селене, как сейчас", "из всех мужчин на Земле она выбрала его", – отметили подписчики.

К слову, отношение Бенни к гигиене уже вызывало вопросы у пользователей Сети. В ноябре 2024-го в интервью изданию People продюсер признался, что не моется каждый день, потому что хочет "пахнуть мужчиной". Кроме того, супруг Селены высказался о вреде мыла, заявив, что оно разрушает защитный барьер кожи.

Сильнее влюблена?

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/itsbennyblanco

По данным СМИ, Бенни Бланко и Селена Гомес знакомы примерно с 2013-го, однако долгое время их связывала только работа и дружба. О своем романе пара рассказала лишь в 2023-м: Гомес опубликовала в своих соцсетях совместный снимок с Бланко. С тех пор возлюбленные стали появляться вместе на светских мероприятиях.

При этом поклонники Гомес оказались не в восторге от ее выбора: многие раскритиковали внешность избранника, заявив, что они друг другу не подходят. Пользователи Сети даже сравнили Бенни с "пещерным человеком". Однако Селена вступилась за возлюбленного, ответив хейтерам, что обойдется без непрошенных советов и сама сможет распорядиться своей жизнью.

В декабре 2024-го Бенни сделал Селене предложение, а в сентябре 2025-го пара поженилась.

Поклонники актрисы радовались, что она нашла свое счастье, и даже, казалось бы, смирились с ее выбором, однако не упускали возможности обсудить, что Бланко все же не подходит Гомес. Например, уже в ноябре 2025-го в Сети завирусились видео, которые, по мнению некоторых фанатов певицы, показывали явное пренебрежение к ней. Например, в одном из роликов продюсер оттолкнул супругу. Кроме того, распространились нарезки из совместных интервью, где Бенни перебивает и подкалывает Селену, а также делает акцент на том, что она первой проявила инициативу в отношениях и якобы сильнее влюблена.

При этом Бенни не раз трогательно высказывался в адрес возлюбленной.

Я настоящий жаворонок. Это мое любимое время, которое я провожу с Сел, потому что мы оба просыпаемся очень рано. Это наше время перед тем, как просыпается весь остальной мир. У меня есть настоящий лучший друг, с которым я могу делать все на свете, и каждый день – лучший день в моей жизни.
Бенни Бланко
продюсер

В беседе с изданием Interview в 2025-м музыкант также отметил, что "боготворит землю, по которой ходит Селена" и чувствует взаимность от Гомес. Продюсер также добавил, что между ними нет соперничества.

шоу-бизнес

