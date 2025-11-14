Послание на русском языке появилось перед концертом Леди Гаги во Франции

Фото: телеграм-канал Starhit.ru

Перед концертом Леди Гаги во французском Лионе на экране появилось обращение к певице на русском языке. СМИ опубликовали фотографию, которая была сделана во время выступления исполнительницы.

Судя по снимку, послание отправил 31-летний Артем. В нем было сказано: "Гага, ты вдохновение для нескольких поколений. Россия тебя любит! Мир!"

Тем не менее нет источников информации, которые бы подтверждали данную новость. Однако концерт Гаги действительно состоялся во французском Лионе 13 ноября. Певица провела выступление в рамках мирового турне под названием The Mayhem Ball Tour.

В июле певица Бейонсе вышла на концерт в Вашингтоне в костюме, в котором сочетались цвета российского флага. Заметив публикацию артистки, некоторые пользователи оставили комментарии на русском языке.

Например, некоторые подписчики заявили, что надеются на то, что Бейонсе исполнила песню Татьяны Куртуковой "Матушка Земля", и пригласили певицу с концертным туром в Россию.

Позже артистка появилась на сцене в шапке-ушанке. Ее образ дополнили солнцезащитные очки, массивная шуба и черно-белое боди.

